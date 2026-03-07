COPE
Lo que viene

La 'descarada' carrera de Elon Musk para hacerse con la conexión a Internet del mundo: nadie puede igualar su despliegue de satélites

SpaceX demuestra desde el Mobile World Congress que lidera una revolución que definirá el futuro de la conectividad, la medicina y la movilidad

Elon Musk es el máximo accionista de SpaceX.
José Ángel Cuadrado

El Mobile World Congress de Barcelona ha sido el escenario de una batalla que se está librando por controlar Internet desde el espacio. 

En la sección de Noticias tecnológicas de Lo que viene, con José Ángel Cuadrado y Jesús Tobarra, se han analizado las tendencias que ya definen el futuro, con la conexión satelital como uno de los grandes temas de discusión.

SpaceX ha anunciado desde el MWC que para mediados de 2027 tendrá unos 1.200 satélites Starlink orbitando la Tierra, el doble que su competidor más cercano, la francesa Eutelsat. La compañía ya está forjando acuerdos con telecos locales para complementar la banda ancha o la fibra donde estas no llegan.

Esta carrera no es solo comercial, sino que se enmarca en la soberanía tecnológica, ya que quien controle estas redes de satélites podría controlar el mundo en unos años. 

Por ello, están surgiendo competidores como la empresa española Sateliot, que aspira a levantar una infraestructura propia.

Que cualquier objeto del planeta pueda conectarse a Internet, aunque esté en medio del desierto o del mar"

José Ángel Cuadrado

Director de Lo que viene en COPE

La idea es clara y busca la conectividad total: "que cualquier objeto del planeta pueda conectarse a Internet, aunque esté en medio del desierto o del mar". Esto incluye sensores agrícolas, barcos en mitad del océano o dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) en lugares remotos.

La computación cuántica revoluciona la medicina

Otro de los grandes anuncios del Mobile World Congress apunta al futuro de la medicina gracias a la computación cuántica. Telefónica ha presentado un proyecto basado en un ordenador cuántico de 54 cúbits, capaz de analizar problemas de una complejidad que los ordenadores actuales no pueden abordar.

te interesa

El objetivo principal en la investigación médica es acelerar la búsqueda de tratamientos contra enfermedades como el cáncer, analizando millones de combinaciones moleculares en tiempo récord. En esencia, se trata de "usar computación cuántica para acelerar la ciencia", abriendo un campo con enormes expectativas.

Un GPS con precisión milimétrica

Mirando también al cielo, la empresa española IndraSpace ha presentado el proyecto Celeste. Su objetivo es mejorar drásticamente la precisión de los sistemas de navegación por satélite, superando el margen de error del GPS que usamos actualmente.

Esta tecnología permitirá posicionamientos mucho más exactos, un avance fundamental para el futuro de sectores como la aviación, el transporte o los vehículos autónomos.

El coche futurista que nació para un videojuego

Entre tanta innovación, también ha habido espacio para los caprichos futuristas. 

Xiaomi ha exhibido su Vision Gran Turismo, un hiperdeportivo eléctrico conceptual diseñado para el videojuego Gran Turismo, demostrando la fuerte entrada de las empresas tecnológicas en el sector del automóvil.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

