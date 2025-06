Las cuatro preguntas que Marian Rojas aconseja hacerse antes de las vacaciones de verano para afrontar con ilusión el futuro: "Puesta a punto"

Puedes enfrentarte a la pérdida de tu empleo, a distanciarte de quien más amas o incluso quedarte viudo. También podrías verte forzado a mudarte y separarte de tus seres queridos. Ante estas situaciones, surge inevitablemente una duda: ¿cómo hago frente a este cambio?

En el programa Fin de Semana COPE, Marian Rojas Estapé —autora de títulos como 'Recupera tu mente, Reconquista tu vida'— ha explicado que "la vida es cambio, adaptación, con cosas que nos llegan y no nos gustaría".

Según afirma, "eso que llamamos felicidad, tiene mucho que ver con cómo conecto con mi presente", lo que implica que "si me llega algo bueno, lo disfruto, y si me llega algo malo, lo gestiono".

trastorno adaptativo

En el ámbito de la psicología y la psiquiatría, esto se conoce como una reacción o trastorno adaptativo. Se trata de una respuesta del cuerpo y de la mente, estrechamente conectados, frente a una transformación relevante que rebasa momentáneamente la capacidad de adaptación de una persona.

"Cuando alguien experimenta una reacción adaptativa, su cuerpo y su mente reaccionan al estrés de forma intensa porque está intentando ajustarse a un cambio significativo que supera temporalmente su capacidad de afrontamiento".

Por eso, no es extraño sentir "ansiedad o preocupación constante y que nos cuesta concentrarnos", ya que se trata de señales típicas de un organismo que intenta reequilibrarse frente a un cambio significativo.

cómo me enfrento a un cambio

Marian Rojas explica que la clave para adaptarnos a una nueva realidad está estrechamente ligada a la resiliencia, entendida como "la capacidad del cerebro de adaptarse a los traumas o cualquier circunstancia distinta".

Según señala, esta capacidad se ve muy influida por "cómo narro mi historia, cómo es mi autoestima, cómo me siento de seguro en general, cómo me han querido, qué herramientas tengo para expresarme o cómo somatizo".

se activa el sistema de alerta

Una de las principales dificultades radica en que el cuerpo suele manifestar físicamente esos procesos de adaptación. "Se activa el sistema de alerta, el famoso estrés, el cortisol o la adrenalina", lo que puede traducirse en sensaciones como palpitaciones, presión en el pecho, sudor frío, alteraciones del sueño, rigidez muscular o problemas digestivos", ya que, como recuerda la experta, "mente e intestino están unidos".

La psiquiatra insiste en lo fundamental que es comprender cómo respondemos ante los cambios y cuál es nuestra manera de adaptarnos. Esa conciencia, dice, "nos ayuda a gestionar mejor el presente, cerrar las heridas del pasado y ser capaces de vivir con cierta ilusión el futuro".

revisión interna cada cierto tiempo

Además, recomienda hacer una especie de revisión interna cada cierto tiempo. Por ejemplo, con la llegada del verano, sugiere mirar hacia atrás, hacer una "puesta a punto" y preguntarse: "qué circunstancias he tenido, a qué me he enfrentado, si tengo algo que me tiene completamente en vilo o cómo estoy siendo capaz de integrar todo esto en mi vida".

También recalca el papel positivo de "las rutinas saludables", como "tener una vida ordenada, hacer deporte, salir a la naturaleza, o realizar todo aquello que nos canaliza".

Y, por encima de todo, recomienda no rechazar nuestras emociones, sino reconocerlas y aceptarlas. Es esencial "validar lo que siento, no negarlo, si siento tristeza, miedo, frustración o incertidumbre y saber que son naturales y que es normal sentirse así".