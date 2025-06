La amenaza de Acerbi a un aficionado que le recordó la final de la Champions: "Me vuelvo loco y te pego una paliza"

Francesco Acerbi se encuentra con su Inter de Milán disputando el Mundial de Clubes. Tras el tropiezo en el debut con el Monterrey (1-1), los italianos deben vencer al Urawa Red Diamonds nipón para seguir vivos en el torneo.

Este viernes, en la previa del equipo en Seattle, el veterano central de 37 años fue protagonista de un tenso episodio con un aficionado que rápidamente se ha vuelto viral. Acudió a firmar autógrafos tras el entrenamiento y un hincha, ataviado con la camiseta del PSG, le recordó al defensa la derrota el pasado 31 de mayo ante el club galo en la final de la Champions League, un doloroso 5-0, gritándole “Acerbi-Barcola”.

El italiano no se lo tomó nada bien y acompañó su nada disimulado enfado con una amenaza al joven, que pidió a un miembro del cuerpo técnico que le tradujera al aficionado: “Soy una persona seria. No me gusta que me falten al respeto. Si al salir de entrenar me dices ‘Acerbi-Barcola’, no me hace gracia. Me vuelvo loco y te pego una paliza”.