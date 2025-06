Bale intenta comprar el club de su ciudad y recibe calabazas

Un consorcio liderado por el exfutbolista Gareth Bale trató de comprar el Cardiff City el pasado mes de mayo sin éxito. El ex del Real Madrid y Tottenham Hotspur es la cabeza visible de un grupo que escribió al dueño malayo del Cardiff expresando la intención de comprar el club, pero este la rechazó porque no está interesado en vender en estos momentos.

Según "The Athletic", la propuesta no llegó siquiera a considerarse por parte de los directivos del Cardiff, equipo que milita en la League One (Tercera división inglesa) después de descender esta campaña. Este interés de Bale en un equipo galés llega meses después de que Luka Modric, que pronto terminará su vinculación con el Real Madrid, se convirtiera en accionista y copropietario del Swansea City, otro conjunto de Gales.

Bale, de 35 años, ya estuvo relacionado con un fichaje por el Cardiff en 2022, como manera de coger forma de cara a la Copa del Mundo de 2022 que disputó con su país. El extremo, ganador de cinco Champions League con el Real Madrid, acabó en Los Angeles FC, con los que logró un título.