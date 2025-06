Yolanda demanda al Gobierno por incumplir la ley y abandonar a los enfermos de ELA: "Mi marido se muere, pero yo también me estoy muriendo en vida"

El 10 de octubre de 2024, el Congreso de los Diputados vivió un momento histórico: todos los grupos parlamentarios, sin excepción, votaron a favor de la Ley ELA. Una ley destinada a mejorar la vida de las personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en nuestro país.

344 votos a favor, ni un solo voto en contra. Se proclamó entonces el inicio de una nueva etapa de esperanza para los enfermos y sus familias. Sin embargo, ocho meses después, esa esperanza se ha transformado en frustración, rabia y dolor. La ayuda no llega y, día tras día, fallecen enfermos.

Yolanda Delgado, esposa y cuidadora de Antonio Luque (diagnosticado con ELA desde hace 14 años) ha denunciado públicamente este hecho en 'Fin de Semana'. Y lo crudo del día a día que viven por esta cruel enfermedad.

“Somos 8.000 afectados, no 4.000. Porque yo también tengo ELA. Mi marido se muere, pero yo también me estoy muriendo, y en vida”, ha denunciado.

Lo cierto es que esta ley prometía asistencia domiciliaria 24 horas y cobertura económica de los costes sanitarios, que oscilan entre 40.000 y más de 100.000 euros anuales por paciente. Pero, según afirma Yolanda, hasta la fecha no han recibido ayuda alguna: “A mí no me ha devuelto nadie nada. El único apoyo que recibimos fue del ayuntamiento, que me dio una cama articulada”.

Yolanda ha sido la primera en presentar una demanda contra el Gobierno, acusándolo de vulnerar derechos fundamentales al no aplicar lo aprobado en el Congreso.

Ha recordado el trabajo que realizan los cuidadores, y lo necesarios que son para la asistencia a los enfermos (como es su caso).

"LOS CUIDADORES NO NOS PODEMOS PERMITIR EL LUJO DE ENFERMARNOS"

"Nosotros, los cuidadores, no nos podemos permitir el lujo de enfermarnos. Y aun así, yo ya he estado en quirófano por un aneurisma cerebral, he perdido el conocimiento en la cocina, me he roto el tendón de un brazo al evitar que mi marido se hiciera daño. Y sigo adelante”.

A la indignación por la falta de cumplimiento de la ley se suma el anuncio reciente del Ministerio de Sanidad de un “plan de choque”, destinado a proporcionar ayuda únicamente en el momento crítico en que los pacientes deben decidir si hacerse una traqueotomía o no.

Para Yolanda, esta medida es insuficiente y la califica de insultante.

“Pidieron 64 millones y el Gobierno ha dado 11. Eso es una miseria. Que se lo gasten en el Falcon, si quieren. Pero nos están dejando morir, abandonados, sin ningún derecho”.

El caso del marido de Yolanda, por desgracia, no es aislado.

Según cifras de las asociaciones, más de 650 enfermos de ELA han fallecido desde la aprobación de la ley sin haber recibido la asistencia prometida. Y mientras tanto, nuevas personas siguen siendo diagnosticadas cada día.