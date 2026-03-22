Luis Rojas Marcos, psiquiatra: "Estamos dentro de un mundo en el que el estigma de la edad, del envejecimiento, es impresionante; de forma que se niega"

El psiquiatra Luis Rojas Marcos ha presentado en ‘Fin de Semana’ de COPE su libro ‘El regalo de los años’, una obra que nació de una revelación personal. Tras una pesadilla en la que se le apareció el número 78, se dio cuenta de que no estaba preparado para la vejez.

“Yo veía el número 78 en mi mente, muy iluminado, y al mismo tiempo, en palabras muy profundas, tiene 78 años… Me despierto y tengo esa, que le llamé, darme cuenta de que yo no estaba preparado para la tercera etapa de la vida”, ha confesado el doctor.

El positivismo oculto de la vejez

Rojas Marcos ha explicado que, en contra de la creencia popular, el cerebro en la vejez desarrolla una mayor capacidad para valorar lo bueno de la vida. No solamente para distinguirlo, sino que el cerebro automáticamente da preferencia a emociones positivas. Hay un positivismo emocional típico de la tercera edad”, afirma.

Según el psiquiatra, existen estadísticas mundiales de Gallup y de la Organización Mundial de la Salud que confirman que en muchos países “la tercera edad es la edad donde las personas disfrutan más de su vida”.

Este fenómeno, sin embargo, choca con una barrera cultural. "Estamos dentro de un mundo en el que el estigma de la edad, del envejecimiento, es impresionante, de forma que se niega", ha lamentado Rojas Marcos.

Este estigma afecta incluso a los propios mayores, que, aunque se sienten personalmente satisfechos, tienden a pensar que sus coetáneos no lo están. El psiquiatra ha recordado que los sinónimos de la palabra “viejo” en el diccionario son todos negativos: “caduco, inservible, decrépito”.

Estamos dentro de un mundo en el que el estigma de la edad, del envejecimiento, es impresionante" Luis Rojas Marcos Psiquiatra

Prepararse para el final de la vida laboral

El autor de ‘El regalo de los años’ ha compartido su propia experiencia al dejar su trabajo en la sanidad pública de Nueva York, un cambio que coincidió con su toma de conciencia sobre la vejez. “Para mí el trabajo ha sido siempre el 80 por 100 de mi día a día”, ha admitido.

Rojas Marcos ha relatado cómo la cultura laboral estadounidense, que desaconseja crear vínculos personales en el trabajo para “ser totalmente ecuánime”, le llevó a una situación de soledad. “Me encontré sin amigos, con muy pocas personas con las que yo podía, digamos, confiar mi vida interior”, ha revelado.

Por ello, insiste en la importancia de planificar esta nueva fase. “Para programarte bien tienes que conocerte, saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, y controlar tu vida y tomar el timón”, aconseja.

En su caso, la clave fue hacerse un plan para mantenerse activo con actividades que disfruta, como dar charlas, pasear, leer y escuchar música, porque, como decía su madre: “Luis aburrido era un peligro”.

Afrontar el deterioro y la muerte

La conversación también ha abordado los aspectos más difíciles del envejecimiento, como la pérdida de memoria. Rojas Marcos ha señalado que, aunque es frecuente, no es universal y forma parte del “envejecimiento normal”.

Para combatirlo, recomienda ejercitar la mente: El hablar es muy útil. El lenguaje, el poner palabras a ideas y a conceptos, eso es un trabajo”. También sugiere aprender cosas nuevas, como un idioma o un instrumento.

Respecto a la muerte, el psiquiatra es claro: “Negar la muerte no tiene sentido”. Aconseja pensar en cómo uno desea que sea ese momento para reducir la incertidumbre. “En mi experiencia, con que he visto muchas muertes en mi vida, es importante morir sin dolor”, ha destacado, así como no estar solo. Escribir estos deseos es un paso fundamental para que sean respetados.

El desprendimiento progresivo de las capacidades, como le ocurrió a Juan Pablo II, es otro de los grandes desafíos.

La respuesta de Rojas Marcos es "compensar con otras habilidades, habilidades de ver lo positivo que has hecho en la vida". Insiste en que la capacidad de disfrutar permanece: La idea de que con esa edad no disfrutamos de nada, pues no es real. Hasta el final disfrutamos de ciertas cosas en la vida, y es importante saberlo".

Hasta el final disfrutamos de ciertas cosas en la vida, y es importante saberlo, entenderlo" Luis Rojas Marcos Psiquiatra

Finalmente, al comentar el caso del premio Nobel Daniel Kahneman, quien decidió optar por la eutanasia, Rojas Marcos lo ha interpretado no como una rendición, sino como una decisión calculada.

"Llegó a la conclusión de que 'mira, ya tengo 90 años, ya le he sacado a la vida todo lo que puedo, y me voy a ir por mi cuenta sin sufrir'", ha explicado, en línea con sus estudios sobre cómo las personas toman decisiones para evitar la incertidumbre.