Marc Vidal, inversor: "Solemos pensar que España vive del turismo pero el segundo pilar es la automoción con 60.000 millones de euros, en Europa sólo nos supera Alemania"

El analista económico Marc Vidal ha analizado la realidad de la economía española en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE'. Durante su conversación con Carlos Herrera, Vidal ha explicado que, si bien España tiene una potente capacidad exportadora, se enfrenta a un problema de fondo: es una economía incompleta a la que le falta escalar en áreas de alto valor añadido.

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Más allá del turismo

Vidal ha desglosado las cifras de exportación del país, que alcanzan los 550.000 millones de euros anuales. Aunque el turismo es el principal componente con más de 100.000 millones, no es el único motor. El segundo pilar es la automoción, con 60.000 millones, sector en el que España es el segundo productor europeo solo por detrás de Alemania. A estos se suman la química, los productos farmacéuticos y el sector agroalimentario, donde el país es una potencia global.

El reto de la complejidad económica

Sin embargo, el analista ha introducido un matiz clave basado en el 'Atlas de complejidad económica' de la Harvard Kennedy School. La diferencia con potencias como Alemania no reside en el volumen, sino en la naturaleza de lo exportado. Mientras Alemania vende maquinaria avanzada y tecnología, España se centra más en productos intermedios, alimentos y servicios. "Lo que determina la riqueza a largo plazo no es cuánto exportas, sino qué tan difícil es replicar lo que vendes", ha señalado Vidal.

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Este análisis lleva a la conclusión de que el problema de España no es de debilidad, sino de estructura. En palabras del propio analista, "España no es una economía débil, es una economía incompleta". Se dispone de industria y servicios, pero falta un salto cualitativo en tecnología, productividad y alto valor añadido para competir en la primera línea global.

España no es una economía débil, es una economía incompleta" Marc Vidal Inversor

Vidal ha reconocido que existen bases sólidas para el optimismo, como unas empresas que exportan más que nunca y un gran talento. No obstante, ha lamentado que este talento "todavía se va del país en busca de futuro en un número insoportable", lo que evidencia una fuga de capital humano que frena el potencial nacional.

Las claves para 'ir como una moto'

Para revertir esta situación y que España pueda "ir como una moto", el experto ha enumerado tres recetas fundamentales: una fiscalidad más atractiva, medidas para estimular la oferta de vivienda y una apuesta decidida por una educación adaptada a un mundo en constante cambio. Según concluyó, "si hacemos todo eso, entonces, lo de ir como una moto va a ser verdad".