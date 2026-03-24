María, informática: "La persona que tenemos allí dice que suena España con fuerza y mal; lo vivimos con preocupación"

La reciente amenaza de Donald Trump de "cortar todas las relaciones con España" ha desatado una ola de preocupación e incertidumbre entre las empresas españolas con intereses en el mercado norteamericano. El origen de la polémica se encuentra en la negativa de España a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones ofensivas contra Irán, lo que llevó a Trump a calificar al país de "aliado terrible". El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con firmeza, reivindicando el papel de España como "un miembro clave de la OTAN" y "un socio comercial fiable".

El presidente de Estados Unidos ha llegado a afirmar: "Yo podría detener mañana, o aún mejor, hoy, todos los negocios con España. Tengo el derecho de hacerlo". Ante esta situación, el programa ‘Herrera en COPE’, en su sección ‘La Hora de los Fósforos’, ha recogido el testimonio de varios empresarios afectados, quienes han compartido su inquietud con Alberto Herrera.

EFE El presidente del Gobierno español Pedro Sanchez (i) y el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump

Incertidumbre en las pymes

Especialmente sobrecogedor es el caso de María, gerente de la empresa de software Metalcam. Su compañía se encontraba en un momento crucial, ya que tras años exportando su producto, Ficus Visualcam, acababan de abrir una filial en Estados Unidos. "Estábamos superilusionados con este esfuerzo para nuestra empresa", ha explicado, detallando que están tramitando el visado para un comercial. Ahora, viven la situación "con mucha preocupación y con un poco de desánimo".

El abogado que gestiona sus trámites en EEUU ya les ha advertido de posibles retrasos en la obtención de visados, y su delegado comercial allí confirma que "está sonando el nombre de España con fuerza y con nombre negativo para nosotros". Un sentir que también ha compartido Antonio, gerente de Repunte, una camisería de Consuegra con 70 trabajadores que lleva siete años intentando abrirse camino en el mercado estadounidense. "Para nosotros estas decisiones, pues en un principio son inquietantes", ha afirmado.

Los grandes sectores también en alerta

La amenaza no solo afecta a las pymes. Julio Roda, director general de Agrosevilla, el mayor exportador mundial de aceitunas, ha calificado la noche de "toledana". Para su compañía, Estados Unidos representa en torno al 20% de su negocio, un mercado ya afectado por los aranceles a la aceituna negra impuestos en 2018. Roda ha sido claro al respecto: "La incertidumbre es malo para la economía y los negocios".

El sector del vino también mira a Estados Unidos con temor. Javier, propietario de una bodega familiar, exporta cerca de "un millón de botellas" anuales al mercado americano. "Estamos viviendo con bastante incertidumbre todo este panorama", ha confesado, añadiendo que "el miedo es bastante notable" ante lo que describe como "un cúmulo de despropósitos".

La respuesta de España y la UE

Pese a la contundencia de Trump, expertos como el periodista David Alandete señalan que "es imposible dictar un embargo a España, esto no es Cuba. Somos parte de la Unión Europea". De hecho, la política comercial con terceros países es una competencia de la UE, lo que ofrece un paraguas de protección. El propio Julio Roda ha recordado que "cualquier cosa que pueda pasar a España, pasa a toda la Unión Europea", lo que debe dar "cierto nivel de tranquilidad".

El Ejecutivo español ha asegurado que, aunque se quiere "trabajar por el libre comercio", el país "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos" y ayudar a los sectores afectados. Desde Moncloa sentencian que la revisión de la relación bilateral deberá respetar la autonomía empresarial y los acuerdos entre la UE y EEUU, concluyendo que "lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas".