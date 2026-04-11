Jorge Olcina, meteorólogo: "A partir del martes, la masa de aire frío quedará atrás y subirán de nuevo las temperaturas con máximas de 30 grados"

El meteorólogo Jorge Olcina ha explicado en el programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting, el cambio de tiempo que afectará a España en los próximos días. Un frente activo ya ha comenzado a entrar por Galicia, dejando las primeras lluvias en las regiones del Cantábrico que se extenderán progresivamente al resto de la Península Ibérica durante el fin de semana. No obstante, según el experto, Canarias "se libra en esta ocasión". Para Olcina, estos cambios entran "dentro de lo que son los cambios de tiempo en esta época del año".

Caída drástica de las temperaturas

El cambio más notable será el desplome de los termómetros, que caerán entre 8 y 10 grados entre el domingo y el lunes, especialmente en el oeste y el centro peninsular. Ciudades como Ávila podrían registrar mínimas de hasta 2 grados. Este descenso se debe a la entrada de una masa de aire bastante fría procedente del Atlántico Norte, que contrastará con las temperaturas cercanas a los 25 grados que se han vivido hasta este sábado a mediodía en muchas regiones.

De forma paralela, una pequeña dana situada entre Marruecos y Argelia está inyectando polvo sahariano en la parte mediterránea. Esto provocará que los cielos estén oscurecidos en el sureste y este peninsular y que las precipitaciones que puedan caer en las próximas horas en este sector sean en forma de barro. Este fenómeno ilustra el contraste meteorológico que vivirá el país, ya que, como señala Olcina, "pasamos de la masa polar a la masa prácticamente sahariana en apenas 48 horas".

A partir del martes, la masa de aire frío quedará atrás y subirán de nuevo las temperaturas"

EFE Una niña juega con la nieve en la Serra de Tramuntana, en Mallorca

Un anticipo de verano a la vuelta de la esquina

Sin embargo, esta situación de frío será poco duradera. El propio Olcina ha confirmado que "a partir del martes, la masa de aire frío quedará atrás y subirán de nuevo las temperaturas". El tiempo se estabilizará y dará paso a una segunda mitad de la semana que se parecerá más a finales de mayo o junio que al mes de abril en el que nos encontramos.

Pasamos de la masa polar a la masa prácticamente sahariana en apenas 48 horas"

(EPA) EFE Dos jubilados disfrutan del buen tiempo en la playa de El Zapillo en Almería

Las temperaturas máximas experimentarán una notable subida, alcanzando los 26 o 27 grados en el centro peninsular y llegando a los 30 o 31 grados en el Valle del Guadalquivir hacia el jueves o viernes. Este vaivén térmico define la meteorología de la primavera, un sube y baja térmico que, en esta ocasión, será "bastante contrastado", en palabras del meteorólogo. Una situación que sigue a una semana de inestabilidad, con lluvias, nevadas y temperaturas bajas en diversas zonas del país.

De cara al próximo fin de semana, la previsión apunta a que el tiempo se estabilizará con temperaturas cálidas, aunque Olcina ha emplazado al próximo sábado para confirmar los cambios que podrían llegar la semana siguiente. Todo ello tras el paso de una masa de aire polar que ha marcado este brusco descenso de las temperaturas.