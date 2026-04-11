José Miguel Viñas, meteorólogo: "El lunes va a continuar la inestabilidad con lluvias y nevadas, con temperaturas bajas en estas zonas"

El meteorólogo José Miguel Viñas ha detallado la previsión del tiempo para los próximos días en el programa 'Agropopular' de la Cadena COPE, presentado por César Lumbreras. Según ha explicado Viñas, España se enfrenta a un cambio brusco de tiempo provocado por el paso de un frente que ya ha comenzado a dejar "cielos nubosos a cubiertos" en la península y Baleares.

Durante la jornada de hoy, el frente está dejando chubascos y tormentas, algunas localmente fuertes, en el área Cantábrica, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Además, se esperan nevadas en los Pirineos y el norte de la Ibérica, con una cota de nieve que se desplomará hasta los 800-1000 metros, provocando un giro radical en el tiempo con descensos de temperaturas de hasta 12 grados en el noroeste.

Para mañana domingo, el meteorólogo ha vaticinado que "va a ser una jornada más fría, con un tiempo más invernal que primaveral". El frente avanzará por la mitad oriental peninsular y Baleares, donde se prevén chubascos tormentosos fuertes que, debido al polvo sahariano en suspensión, dejarán lluvias de barro. También nevará con intensidad en los Pirineos y los vientos del norte aumentarán la sensación de frío.

Mañana domingo va a ser una jornada más fría, con un tiempo más invernal que primaveral"

EFE Personas se protegen de la lluvia con un paraguas este miércoles en Málaga

La situación a comienzos de semana

De cara al inicio de la próxima semana, Viñas ha pronosticado que "el lunes va a continuar la inestabilidad con lluvias y nevadas", aunque los chubascos no serán tan generalizados y se concentrarán en el norte peninsular. Las temperaturas se mantendrán bajas en estas zonas, aunque comenzarán a recuperarse por el este.

El martes, sin embargo, llegará un tiempo típicamente anticiclónico que traerá una progresiva estabilización. Este cambio, influenciado por la llegada de una masa de aire polar, despejará los cielos y provocará una subida de las temperaturas, mientras que en Canarias se reforzarán los vientos alisios con rachas muy fuertes.

(EPA) EFE Un jubilado disfruta del buen tiempo en la playa de El Zapillo en Almería

Regreso del calor para el final de la semana

El miércoles se consolidarán las altas presiones, dando paso a un día soleado y a una remontada de las temperaturas. El jueves continuará el tiempo seco y soleado, y el calor se hará más notable, ya que, como ha señalado Viñas, "las máximas se acercarán a los 30 grados en el bajo Guadalquivir", valor que podría alcanzarse el viernes.

Las máximas se acercarán a los 30 grados en el bajo Guadalquivir"

Finalmente, el próximo fin de semana se presenta con un panorama de mucho sol y ambiente caluroso en la mayor parte de España. No obstante, Viñas advierte que podrían crecer algunas nubes de evolución en las montañas del norte que dejen tormentas no generalizadas entre el sábado y el domingo.