España vivirá una doble ciclogénesis que cambia el tiempo este fin de semana: en medio se formará un frente con lluvias de barro y tormentas

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas este miércoles en Málaga

El actual episodio de altas temperaturas asociado a la dorsal subtropical tiene las horas contadas. Este cambio de tiempo está asociado al movimiento de una dana que ahora se encuentra entre el golfo de Cádiz y Canarias.

La dana se desplazará por Marruecos y Argelia para salir al Mediterráneo, lo que activará una ciclogénesis en el norte de África. Al mismo tiempo, atraerá una masa de aire frío por el noroeste, que la dotará de fuerzas renovadas y dará lugar a una segunda borrasca. El recorrido de la depresión por el norte de África arrastrará polvo en suspensión, lo que podría ocasionar lluvias de barro en las zonas de precipitación.

La ciclogénesis tendrá lugar en el norte de África a lo largo del fin de semana"

Europa Press Espejo de motocicleta lleno de polvo refleja la Giralda por la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión

Un fin de semana de tiempo invernal

Esta doble borrasca provocará que el domingo sea una jornada muy inestable en la vertiente mediterránea peninsular y Baleares. Se esperan lluvias en Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra, este de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Cataluña, con acumulados que oscilarán entre 5 y 30 l/m².

Los acumulados más destacables se producirán en Andalucía oriental, sobre todo en zonas de montaña de Granada y Jaén, donde podrían alcanzarse entre 30 y 40 l/m². Además, la cota de nieve bajará hasta los 1000 metros en los sistemas montañosos del norte, con acumulados importantes en el Pirineo y el Sistema Ibérico.

La jornada del domingo tendrá tintes invernales, con temperaturas máximas que se situarán entre los 10 y 15 ºC en el interior de la mitad norte. En Madrid se prevé una máxima de 15 ºC, en Barcelona 17 ºC y en Zaragoza 10 ºC, mientras el valle del Guadalquivir será un oasis térmico con hasta 21 ºC previstos.

La llegada de aire frío en altura este fin de semana favorecerá un proceso de ciclogénesis"

EFE Vista de la bahía de La Concha de San Sebastián

Transición a la estabilidad el lunes

Ya el lunes, el anticiclón volverá a rearmarse desde el suroeste, empujando la borrasca mediterránea hacia el este, por lo que las lluvias tenderán a remitir. Sin embargo, tal como apuntan los expertos sobre la evolución atmosférica para el inicio de semana, todavía será un día algo inestable.

Se esperan lluvias en la zona de convergencia entre la tramontana y el mestral, desde el litoral central catalán hasta Baleares, con acumulados de 10 a 20 l/m². También habrá chubascos en Galicia, las comunidades cantábricas y los Pirineos, donde proseguirán las nevadas con acumulados superiores a 5 cm a partir de los 1000 metros.

La jornada del lunes seguirá siendo fresca en el interior y norte peninsular, con máximas de 10 a 15 ºC. El ambiente será más suave en la costa mediterránea y el valle del Guadalquivir, donde las máximas previstas alcanzarán los 20 a 22 ºC.