Sol, 26 grados… y luego lluvia: el inesperado cambio que sorprenderá a Alicante

La provincia de Alicante seguirá una semana más bajo la influencia anticiclónica, lo que se traducirá en cielos despejados y un ambiente soleado. Así lo ha explicado el catedrático de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, quien ha detallado que las temperaturas irán ganando grados conforme avance la semana.

El pico de calor se alcanzará entre el jueves y el viernes, jornadas en las que los termómetros pueden llegar a los 25 o 26 grados. Sin embargo, Olcina señala que las mínimas siguen siendo frescas, con valores de entre 14 y 15 grados en el litoral y por debajo de los 10 grados en el interior.

Giro de tiempo para el fin de semana

A partir del viernes por la tarde-noche el tiempo se inestabiliza con la llegada de una masa de aire fría en las capas altas. Esta situación, según el catedrático, "va a provocar el desarrollo de precipitaciones el próximo fin de semana, y hasta el lunes, de San Vicente".

No se trata de precipitaciones de gran cuantía" Jorge Olcina Catedrático de la Universidad de Alicante

Olcina ha matizado que no se esperan grandes cantidades, pero sí serán constantes. "No se trata de precipitaciones de gran cuantía, pero sí que van a caer de forma regular", ha indicado. Este cambio traerá un descenso de las temperaturas y un ambiente más nuboso y primaveral.