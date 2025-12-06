El homenaje de Cristina López Schlichting a Alfonso Ussía, el genio satírico que nunca temió a nada: "Que ningún ángel caiga en la cursilería, lo que más odiabas"

Cristina López Schlichting ha rendido homenaje en su programa 'Fin de Semana' de COPE a la figura del escritor y periodista Alfonso Ussía, fallecido el pasado viernes a los 78 años.

La comunicadora ha recordado a Ussía como un maestro del humor y un hombre de una valentía excepcional, cuya pluma ha dejado una huella imborrable en el periodismo español.

Europa Press Alfonso Ussía

Un referente para los jóvenes periodistas

López Schlichting ha rememorado sus propios inicios en el periodismo, cuando con 21 años entró como becaria en el diario ABC y tuvo la oportunidad de conocer a Ussía. Lo ha descrito, junto a Jaime Campmany, como uno de los "grandes columnistas de ABC de entonces", destacando que eran "dos seres benéficos que nunca se dieron importancia" y trataban con la misma cercanía tanto al director, Luis María Anson, como al "último plumilla".

Humor y valentía frente a ETA

Nacido en 1948, Alfonso era nieto del autor de 'Don Mendo', Pedro Muñoz Seca, de quien "heredó un talento humorístico que hacía de sus inteligentes columnas un depósito satírico brillante", ha señalado la directora de 'Fin de Semana'.

Schlichting ha subrayado también su valentía, especialmente frente a la banda terrorista ETA. "Les sacó muchas veces el capote a los de ETA, citándolos por si tenían el cuajo de matarlo", ha recordado, algo que a los periodistas más jóvenes de entonces "nos dejaba sin habla".

Alfonso Ussía en imagen de archivo

Su actitud desafiante le costó su puesto en ABC tras el famoso artículo sobre el "cerdo vasco", lo que les convirtió "de nuevo en compañeros en La Razón". De la pluma de Ussía también nacieron personajes inolvidables que se plasmaron en libros, como el doctor Gorroño, Jeremías Aguirre, el sandinista Llorón o el marqués de Soto Ancho, "azote de snobs".

Que el cielo te sea confortable y mínimamente apañado, y que ningún ángel caiga en la cursilería, lo que más odiabas" Cristina López Schlichting Directora de 'Fin de Semana'

Los últimos años de un genio

Pese a su enorme talento y reconocimiento, los últimos años de Ussía no fueron fáciles. Schlichting ha contado cómo se "disgustó cuando Planeta compró La Sexta" y, tras dejar La Razón, se encontró "sin periódico, con un carrerón detrás y 70 años", sin que nadie quisiera contratarle. Su hijo le relató que tuvo que recurrir a un podcast para seguir publicando sus creaciones e incluso "hubo de vender su casa de Chamberí y marcharse a la casita del norte a vivir".

Finalmente recaló en El Debate, donde publicó su última columna el pasado martes, dictada incluso después de recibir la extrema unción, según ha relatado Ramón Pérez Maura.

Cristina López Schlichting ha concluido su homenaje con un emotivo deseo para el escritor: "Que el cielo te sea confortable y mínimamente apañado, y que ningún ángel caiga en la cursilería, lo que más odiabas. Muchas gracias por tanto talento".