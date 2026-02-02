Las preguntas sin respuesta de Paco González sobre un Real Madrid que sufrió ante el Rayo en el Bernabéu: "Hay muchas cosas que no entiendo"

La victoria del Real Madrid frente al Rayo Vallecano, lejos de ser balsámica, mantuvo muchas dudas en el equipo que dirige Álvaro Arbeloa, que sigue sumergido en una crisis de identidad y de juego.

Visto el 2-1 de este domingo, el director de Paco González confesó una serie de preguntas que se hace sobre la credibilidad del equipo madridista. Si al término del partido, en Tiempo de Juego, se mostró crítico con el Real Madrid, después, en El Tertulión, expuso una retahíla de preguntas y cuestiones que no dejan en buen lugar al equipo blanco.

"Yo no entiendo nada", ha dicho el director de Tiempo de Juego. "Porque no entiendo por qué el Real Madrid juega bien en Villarreal, horrible en Lisboa, por qué juega bien con diez o juega solo bien media hora" frente al Rayo Vallecano, "y desaparece una hora".

González se hacía más preguntas concretas: "¿Por qué se cambia entrenador para seguir jugando igual? ¿Por qué se acaba hoy con cinco delanteros y un solo centrocampista? ¿Por qué Mastantuono es titular y por qué costó 63 millones? O sea, no entiendo nada de nada".

LAS POSIBLES RESPUESTAS DE PACO GONZÁLEZ SOBRE LAS DUDAS DEL MADRID

Lo peor, para el periodista, es que todas estas preguntas no parecen fáciles de responder. "No creo que tenga una explicación sencilla. La causa no es una, aquí debe haber bastantes causas y no creo que tenga una solución mágica", vaticinó.

Siguió haciéndose más preguntas, que todavía el entrenador no parece haber sabido responder: "Los defensas, hoy, eran centrocampistas: tres de los defensas eran centrocampistas. Los mediocentros eran mediapuntas. El extremo derecho era delantero centro". Es decir, que de once futbolistas en el once del Real Madrid, "salvo Mbappé y Vinicius, no había nadie jugando en su sitio".