Más heteros que homosexuales: 15.000 personas en España tienen sida y no lo saben

Los diagnósticos de sida en personas heterosexuales han superado en números absolutos a los de homosexuales en España.

Según los últimos datos de 2024, de los 412 nuevos diagnósticos, 161 correspondieron a relaciones heterosexuales frente a 139 en el colectivo gay. El doctor Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, ha analizado esta situación en el programa ‘Fin de Semana’ de Cristina López Schlichting, advirtiendo de que las cifras deben interpretarse con cautela, ya que la población heterosexual es mucho mayor.

Diagnóstico tardío, el verdadero problema

Para el doctor Reina, el titular más importante que arrojan estos datos es otro: “Estamos llegando tarde”. El experto subraya que el principal problema es que la infección por VIH se está diagnosticando aproximadamente tres años después de que se produzca. Esta demora provoca que la enfermedad progrese a un estadio SIDA, que es la fase avanzada de la infección, lo que dificulta el tratamiento y empeora significativamente el pronóstico del paciente.

Estamos llegando en torno a 3 años después de que se produzca la infección" Doctor Gabriel Reina Microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra

Según el microbiólogo, aunque la prevalencia del VIH sigue siendo mayor en homosexuales (11 %) que en la población general (0,4 %), el aumento de casos en heterosexuales evidencia una menor percepción del riesgo. “En hombres que tienen sexo con hombres, la enfermedad se diagnostica antes porque se hacen más test”, explica Reina. En cambio, en la población heterosexual, especialmente por encima de los 40 o 50 años, el diagnóstico es más tardío.

La importancia de hacerse la prueba

Ante esta realidad, el especialista insiste en la necesidad de fomentar la prevención y el diagnóstico precoz. “Toda persona adulta se lo debería hacer al menos una vez en la vida”, afirma. Además, recomienda que las personas con alto riesgo de adquirir la infección, por ejemplo, por tener un alto número de parejas sexuales, se repitan el test de VIH anualmente. Se estima que en España hay entre 15.000 y 35.000 personas que no saben que están infectadas.

1 de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el SIDA

Tratamientos que cronifican la enfermedad

A pesar del retraso en el diagnóstico, los avances en los tratamientos han cambiado radicalmente el pronóstico del VIH. “Una persona con VIH diagnosticada de forma precoz tiene una esperanza de vida prácticamente igual que la de una persona no infectada”, señala el doctor. Los tratamientos antirretrovirales actuales no solo frenan el avance del virus, sino que, al lograr una carga viral indetectable, también evitan la transmisión de la infección.

La comodidad y seguridad de los fármacos también han mejorado, con opciones como una única pastilla diaria o incluso implantes subcutáneos que actúan durante seis meses. Aunque los nuevos retrovirales son muy seguros, el experto menciona que la infección a largo plazo puede asociarse a una inflamación crónica, lo que podría aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares en comparación con la población general.