Habla un therian: “Sentía cola y orejas y tengo instintos de ronronear”

El fenómeno 'therian', que agrupa a jóvenes que se sienten identificados con animales, ha saltado a la primera línea mediática. Para arrojar luz sobre este colectivo, el programa ‘Fin de Semana’ de la COPE, con Cristina López Schlichting, ha entrevistado a Leaf, un joven canario que se identifica como gato. Durante la charla, ha explicado que un therian es "alguien que se identifica de forma parcial o completa como uno o varios animales de forma involuntaria", pero ha matizado que son plenamente conscientes de su condición humana.

¿Cómo es sentirse un animal?

Leaf ha relatado que esta conexión ha estado presente en él desde siempre. "Durante toda mi vida siempre he sabido que había algo diferente en mí, siempre sentí como una conexión especial con mis gatas, sentía que yo era uno de ellos", ha confesado. Sin embargo, no fue hasta hace tres o cuatro años cuando descubrió la comunidad ‘therian’ en internet y pudo ponerle nombre a lo que le sucedía.

Alamy Stock Photo ¿Quiénes son los Therian?

Esa identidad se manifiesta a través de instintos, como el deseo de "ronronear o amasar una sábana", un comportamiento característico de los felinos. Además de con el gato, Leaf también se siente conectado con una foca y un búho. Según ha explicado, la conexión con uno u otro animal varía según el entorno: se siente más búho en un bosque o más foca si está en la playa o en un lugar con nieve.

Uno de los principales objetivos de Leaf es combatir las ideas equivocadas que circulan sobre el colectivo. "La gente piensa que los therians nos creemos animales, que es un trastorno mental o que estamos buscando comportarnos completamente como animales", ha lamentado. El joven establece una clara diferencia con la licantropía clínica, un trastorno mental real en el que la persona cree que puede transformarse en animal. Ha insistido en que los therian "sabemos que somos humanos" y llevan vidas funcionales, estudiando y trabajando.

En el ámbito personal, Leaf cuenta con el respaldo de su entorno más cercano. Su padre, según ha contado, lo acepta plenamente y su filosofía es que "mientras yo sea feliz, él está bien". Para gestionar su identidad en el día a día, el joven es abierto con su círculo de confianza y utiliza las redes sociales, donde protege su anonimato con una máscara.

El peligro de las quedadas falsas

La creciente popularidad del movimiento ha traído consigo un grave peligro: las quedadas falsas que se organizan en redes. Leaf ha advertido de que la mayoría son convocadas por personas que solo buscan "burlarse de ellos o incluso a agredirlos", como ya sucedió en Barcelona. Por este motivo, recomienda a la comunidad no acudir a ninguna de estas citas y ha señalado que el acoso ha provocado que muchos de sus amigos ‘therian’ se oculten o privaticen sus cuentas.

De cara al futuro, a Leaf le gustaría estudiar Psicología y explorar su faceta artística. Su mensaje final es una petición de respeto, incluso ante la falta de comprensión. "Incluso si no lo entienden, pues simplemente que no nos falten al respeto", ha solicitado, afirmando que la identidad es una construcción personal y abstracta que cada individuo define.