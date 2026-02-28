Una española en Qatar narra el ataque con misiles de Irán: "Vimos explosiones lejanas en el cielo"

La escalada de tensión en Oriente Medio ha tenido uno de sus escenarios en Qatar. Tras los bombardeos israelíes sobre Irán, la respuesta iraní no se hizo esperar, alcanzando también a los Emiratos Árabes Unidos. En Doha, la capital catarí, reside Amelia Cabrera, una española que ha relatado su experiencia en el programa 'Fin de Semana' de la COPE, conducido por Cristina López Schlichting. Su testimonio ofrece una visión directa de cómo la población civil ha vivido el ataque en un día que prometía ser tranquilo.

Amelia se encontraba en plena calle durante la mañana del sábado, un día festivo en el país por el Ramadán. "Hemos ido a comprar una alfombra por la mañana, y por las redes sociales ya hemos empezado a ver lo que estaba sucediendo y hemos vuelto a casa rápidamente", ha explicado. Poco después, las autoridades locales activaron el sistema de emergencias. "Hemos recibido ya varias alarmas en el móvil, como lo mismo que en España cuando hay una alerta importante", ha añadido.

Alertas y misiles en el cielo de Doha

Desde la terraza de su casa, Amelia Cabrera pudo observar la defensa antiaérea en acción. Según su testimonio, los misiles eran neutralizados antes de tocar tierra. "Nos hemos asomado a la terraza y se ve como una nubecita blanca y unos ruidos como de explosión", ha descrito. Ha matizado que las detonaciones "se oyen muy lejanas y las nubecitas se ven altas en el cielo".

La información que ha circulado a través de medios locales y grupos de expatriados, donde hay una "comunidad muy grande española", confirmaba esta percepción. La versión oficial es que "los misiles son interceptados antes de que lleguen a hacer impacto". Amelia Cabrera ha señalado que, aunque no hay constancia de daños personales, "parece que sí que caen pedazos" y que se ha reportado "una pequeña explosión en una zona del sur de Qatar, pero parece que son trozos de misil".

Calma tensa a la espera de los acontecimientos

Hacia las doce de la mañana, hora local, una alarma general instó a la población a permanecer en sus domicilios. Las embajadas también han reaccionado, enviando instrucciones sobre cómo actuar en caso de ataque aéreo y sugiriendo "que nos informemos si podemos acceder rápidamente a algún parking, algún subterráneo o entradas de metro". Una situación que a la propia Amelia le parece "surreal".

A pesar del susto, la española no se plantea, por ahora, abandonar el país. Ha recordado que "en agosto, antes de que viniésemos, ya sucedió algo parecido", cuando Irán lanzó un misil hacia la base americana que se encuentra en Qatar, una de las más grandes de la región. La sensación general, según Cabrera, es de cautela. "Todo el mundo aquí está tranquilo y está esperando a saber cómo va a evolucionar", ha afirmado.

Crónica de una escalada anunciada

Este ataque no ha sido del todo una sorpresa. Amelia Cabrera ha reconocido que en las últimas semanas ya flotaba en el ambiente la posibilidad de una escalada. "Sí que te reconozco que hace unas semanas, a través de la embajada americana, y mensajes así un poco subliminales, tanto de fuentes americanas como australianas también, se insinuaba que se estaba escalando este conflicto", ha revelado. El objetivo, según interpreta, era "preparar a la gente por esto que podía suceder, y efectivamente, pues ha acabado pasando".