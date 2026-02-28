Carmen Lomana analiza la actualidad: de la 'okupación' de Paloma Porcel a la polémica de Bertín Osborne

El programa Fin de Semana de la cadena Cope, conducido por Cristina López Schlichting, ha vuelto a contar con la participación de Carmen Lomana en su sección ‘La Hora Lomana’. Durante el espacio, la socialité ha repasado junto a la presentadora y otros colaboradores algunos de los temas más candentes de la crónica social, desde la controvertida situación de Paloma Porcel hasta las últimas polémicas de Bertín Osborne y los desafíos de la Casa Real de Noruega.

Okupación, deudas y una exigencia de 300.000 euros

Uno de los temas centrales ha sido la situación de Paloma Porcel, hija de la fallecida actriz Marisa Porcel. La colaboradora se ha hecho eco de la noticia de que Paloma okupa un chalé en Las Rozas que perteneció a su madre. La vivienda fue embargada por Hacienda debido a deudas y posteriormente subastada, adquiriéndola su actual propietario, Manuel Jiménez.

Según se ha comentado en el programa, Porcel y su pareja exigen 300.000 euros para abandonar la propiedad, que además alberga coches de colección y hasta un helicóptero. Ante la noticia, Carmen Lomana no ha podido ocultar su asombro, resumiendo la situación con un tajante: “Qué cara, ¿no?”.

Las polémicas que marcan la semana

Otro de los nombres propios ha sido el de Bertín Osborne. Su expareja, Gabriela Guillén, participará en el reality ‘Supervivientes’ y le habría pedido que cuidara del hijo que tienen en común durante los fines de semana. La supuesta negativa del cantante ha generado un intenso debate, llevando a Carmen Lomana a afirmar que “se está cubriendo de gloria”.

Posteriormente, la propia Gabriela Guillén ha desmentido que exista un acuerdo cerrado, explicando que Bertín se quedará con el niño “cuando pueda” y que el cuidado principal recaerá en su hermana. Lomana ha especulado sobre los motivos de Guillén para concursar: “A lo mejor, no tiene suficiente para mantener al niño, llevarlo al colegio, hacer, eso no sé cómo estará”.

La Casa Real de Noruega ha sido protagonista por partida doble. Mientras el rey Harald, de 89 años, ha recibido el alta hospitalaria, el foco se ha puesto sobre Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit. Durante el juicio que enfrenta por 28 cargos, un testigo ha revelado que Borg habría hablado de una supuesta paternidad, mostrando fotos de un hijo secreto.

Récords y OLOROSAS polémicas

La influencer Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, ha completado con éxito su ‘Reto 24 horas running’. La navarra, madre de ocho hijos, ha corrido durante un día entero en una cinta instalada en el escaparate de una tienda en Madrid, un hito que se suma a su récord de correr siete maratones en siete días en los siete continentes.

Lomana ha calificado a la atleta como “un ser muy especial”, destacando su capacidad de superación. En un tono más ligero, se ha comentado la curiosa polémica que rodea a Benny Blanco, el novio de Selena Gómez. El productor apareció descalzo en un podcast mostrando una higiene personal descuidada, lo que, unido a una flatulencia, le valió a Lomana el calificativo de “cerdo, total”.