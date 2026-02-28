Iafi Sphirer, israelí: "Las autoridades nos han comunicado que nos preparemos para las próximas 48 horas, que van a ser bastante difíciles"

A las siete de la mañana, hora española, Israel ha lanzado un ataque sobre territorio iraní, una acción que ha sido confirmada por su aliado, Estados Unidos. La respuesta de Irán no se ha hecho esperar, con el lanzamiento de misiles sobre territorio israelí y bases estadounidenses, desatando un conflicto de gran envergadura en Oriente Medio.

Los ataques israelíes buscaban no solo bases e instalaciones petrolíferas, sino también las inmediaciones de la residencia presidencial iraní en Teherán. Por su parte, Irán ha respondido atacando bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, ampliando significativamente el teatro de operaciones.

DPA vía Europa Press La gente corre a refugiarse tras las alarmas por la llegada de misiles desde Irán

VivE bajo las sirenas

En el programa 'Fin de Semana', conducido por Cristina López Schlichting, la ciudadana israelí Iafi Sphirer ha relatado la situación desde el kibutz Nitzanim, en la frontera con Gaza. "Hace 30 segundos recibimos una nueva alerta que nos dice que podemos salir del cuarto de seguridad", ha explicado Sphirer, describiendo un estado de alarma constante desde las 8:20 de la mañana.

Aunque la tensión era máxima, el ataque ha cogido a la población por sorpresa. "La estábamos esperando, desgraciadamente, pero nos pilló de imprevisto", ha confesado Iafi Sphirer. Las autoridades les han comunicado que se preparen "para las próximas 48 horas, que van a ser bastante difíciles".

Víctimas de megalómanos

Desde una perspectiva personal y alejada de análisis políticos, Sphirer ha expresado su frustración: "Desgraciadamente nos estamos, somos víctimas todos de tres o más megalómanos que quieren demostrar que quieren dirigir el mundo". A pesar de que creía que las negociaciones prosperarían, ahora considera que el conflicto "por lo visto, es inevitable".

La entrevistada ha señalado que, aunque en su entorno la gente actúa "como si fuese algo natural", la realidad es que "cada vez tenemos menos resiliencia". Esta visión contrasta con informaciones mencionadas por López Schlichting sobre jolgorios y alegrías en el barrio judío de Jerusalén al estallar la guerra. Sphirer ha afirmado que en Israel "la mitad está diciendo una cosa y la otra mitad diciendo otra cosa" y ha sentenciado: "En las guerras todos perdemos".

XINHUA vía Europa Press La gente sale de una cafetería después de que sonase una sirena en Jerusalén el 28 de febrero de 2026.

Sphirer ha sido crítica con los sectores más radicales de su propio país. "Tenemos también aquí muchos extremistas, demasiados, a mi criterio, que no les importa pagar con vidas cercanas para llegar a algún tipo de algo", ha lamentado. Ha añadido que su deseo es que "la gente en Irán viva una buena vida", desmarcándose de todo "pensamiento colonialista e imperialista".

Fronteras en alerta máxima

La situación es especialmente tensa en las zonas fronterizas. "Todas las fronteras están en alerta", ha confirmado Sphirer. Durante la noche anterior se movilizaron soldados para la reserva en todas las unidades, con la esperanza de que un suceso como el del 7 de octubre "no vuelva a pasar".

La alerta se extiende a posibles ataques desde "Gaza, desde el Líbano, desde Siria y también desde Jordania", ya que, según Iafi, "en todos lados hay gente que utiliza estas oportunidades para reatacar". A pesar de la escalada, en su kibutz cercano a Gaza "todavía no ha pasado nada" y no han escuchado misiles. Su deseo final ha sido que "estos días terminen lo más rápido posible para todos".