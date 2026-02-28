Eva Libertad abre en 'Sorda' una ventana a la maternidad de las mujeres que no oyen a sus hijos

La cineasta y dramaturga Eva Libertad ha presentado su ópera prima, 'Sorda', en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. La película se adentra en una realidad poco explorada por el cine español: la experiencia de la maternidad de una mujer sorda. El largometraje, protagonizado por su hermana, la actriz sorda Miriam Garlo, nació de un cortometraje homónimo que ya fue nominado a los Goya en 2023.

El origen de 'Sorda'

Eva Libertad relata la conexión personal con el proyecto, citando una pregunta que le hizo su hermana Miriam antes del rodaje: "¿te das cuenta de que llevamos toda la vida preparándonos para hacer esta película sin saberlo?". Esta frase, según la directora, le dio fuerzas durante la grabación. "Yo he estado toda la vida acompañando a Miriam, viendo las barreras comunicativas a las que ella se tiene que enfrentar", ha explicado Libertad.

Alamy Stock Photo Escena de la película 'Sorda'

A pesar de su experiencia personal, la cineasta ha confesado que la fase de documentación fue un descubrimiento. "Hablar con madres sordas y escuchar sus testimonios sobre el embarazo, el parto y la crianza fue un mundo muy desconocido para mí", ha admitido, ya que ni ella ni su hermana son madres en la vida real. Libertad subraya que, aunque las mujeres sordas enfrentan dificultades específicas en una "sociedad hecha por y para oyentes", los miedos y anhelos de la maternidad son universales.

La barrera de la comunicación

Uno de los grandes temas de la película es la comunicación. Libertad describe cómo, a menudo, las personas oyentes dejan de dirigirse a su hermana en cuanto se dan cuenta de que es sorda, orientando la conversación hacia ella. "Hay muchísimo desconocimiento, y como hay desconocimiento, hay bloqueo a la hora de tener un encuentro con una persona sorda", ha lamentado la directora.

Alamy Stock Photo Escena de 'Sorda'

Esta barrera se explora de forma intensa en la película, especialmente en una de las secuencias más impactantes: el parto. La escena está construida íntegramente con vivencias reales de mujeres sordas. "Desde muy al principio de la investigación, pues me di cuenta de que esa escena tenía que estar en la película", ha afirmado Libertad, destacando la angustia de no entender las indicaciones médicas en un momento tan crucial. Para preservar la autenticidad, los actores protagonistas no conocieron al equipo médico, que era real, hasta el mismo día del rodaje.

Siete nominaciones a los Goya

El viaje de 'Sorda' llega a un punto álgido con sus siete nominaciones a los Premios Goya, incluyendo categorías tan importantes como Mejor Película, Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Adaptado. La directora se ha mostrado "muy afortunada y muy agradecida", definiendo las nominaciones como "un regalo y también un reconocimiento a todo el trabajo". Libertad ha destacado la profunda implicación de todo el equipo y ve la gala como un momento para "celebrar todo el viaje de 'Sorda'".