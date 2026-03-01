Los Goya, el Día de Andalucía y la tensión en la campaña de Castilla y León en 'Los Afanes del Día'

La gala de los Goya ha sido la gran protagonista del fin de semana, tal y como se ha analizado en el programa 'Fin de Semana' de la mano de Cristina López Schlichting y Diego González en su sección 'Los Afanes del Día'. La película 'Los domingos' ha sido la gran triunfadora al conseguir los galardones más importantes: mejor película, mejor dirección y mejor guion. Sin embargo, no fue la cinta con más premios, ya que 'Sirat' se alzó con siete. Por su parte, 'Sorda', de la directora Eva Libertad, obtuvo tres reconocimientos: mejor dirección novel, mejor actriz revelación y mejor actor de reparto.

Una gala con fuerte carga ideológica

La crítica de cine Teresa Ekobo ha celebrado el éxito de 'Los domingos', pero ha lamentado el fuerte tono político del evento. "Es una pena que teniendo en cuenta que eso tenía que ser una fiesta, no haya sido una gala como tal y haya sido un momento político muy fuerte, muy reivindicativo", ha señalado. Durante la ceremonia, los presentadores mencionaron las manos blancas para condenar la violencia, sin nombrar a ETA, pero sí se refirieron a la guerra de Irak o el "genocidio en Gaza".

Además, muchos asistentes lucieron chapas con el lema "Palestina libre" y la actriz estadounidense Susan Sarandon, Goya Internacional, elogió al presidente del Gobierno con unas palabras que han resonado en el plató: "Miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente, y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral que me ayuda a sentirme menos sola". Pedro Sánchez se encontraba entre el público junto a su mujer, Begoña Gómez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

EFE BARCELONA, 28/02/2026.- La actriz estadounidense Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya, este sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. EFE/ Quique García

Adamuz, medalla a los valores humanos

En paralelo a los Goya, Andalucía ha celebrado el día de su comunidad con la entrega de sus medallas. Uno de los momentos más emotivos ha sido el reconocimiento al pueblo cordobés de Adamuz con la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos por la ejemplar reacción de sus vecinos tras el accidente de tren del pasado 18 de enero. El alcalde, Rafael Ángel Moreno, y varios vecinos como Gonzalo, el "héroe del quad"; Antonio, que mantuvo su bar abierto; o el párroco Rafael, recogieron el galardón.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se emocionó al recordar la tragedia y reivindicar el comportamiento de sus conciudadanos: "Mucho se han sorprendido del comportamiento de los andaluces, y a mí me han sorprendido que se sorprendan, porque los andaluces hemos hecho lo normal en esta tierra". También fueron galardonados la presentadora Eva González y el torero Morante de la Puebla.

Tensión en la campaña de Castilla y León y en la Fiscalía

En el ámbito político, ha comenzado la campaña electoral en Castilla y León. El candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido una mayoría "sin depender de nadie" en una crítica a Vox, una idea que ha secundado Núñez Feijóo. Por su parte, Santiago Abascal ha vaticinado que Vox mejorará sus resultados. El candidato socialista, Carlos Martínez, acompañado por Patxi López, ha pedido un cambio de gobierno para impulsar los servicios públicos.

Finalmente, la actualidad también ha estado marcada por la indignación en la carrera fiscal. La sustituta de Álvaro García Ortiz, Teresa Peramato, ha comenzado a ascender a personas afines a su antecesor. De 17 ascensos, 8 corresponden a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía Dolores Delgado. Nombres como Ana García León o Diego Villafañe han sido promocionados a puestos de alta responsabilidad, lo que ha llevado a las asociaciones mayoritarias a lamentar que será "muy difícil que se elijan perfiles por mérito y capacidad".