El asesinato de Jamenei rompe la baraja internacional y amenaza con una "inestabilidad brutal"

La noticia sobre la muerte del líder iraní, Ali Jamenei, ha sacudido el panorama internacional este fin de semana. Según ha confirmado el ejército israelí, sus aviones bombardearon este sábado la zona de Teherán donde residía, en una operación que también acabó con la vida de 40 comandantes]. La situación ha sido analizada en el programa 'Fin de Semana' de COPE por Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, quien ha advertido de las graves consecuencias del ataque en una entrevista con Cristina López Schlichting.

Una escalada impredecible

Antonio Alonso ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de que el conflicto sea breve. Aunque el cálculo inicial de Donald Trump y las autoridades israelíes podría haber sido un "ataque de golpear y huir", la respuesta de Irán podría ser "mucho más contundente". Un ejemplo es el reciente ataque a la base británica en Chipre, un movimiento que el experto ha confesado que no se "esperaba".

Alonso ha aclarado que este tipo de ataques no se dirigen contra los países que albergan las bases, sino contra las instalaciones militares mismas. "Lo que se ha atacado es la base militar británica, que está en territorio de Chipre", ha explicado, señalando que se cree que desde allí "partían los aviones que desviaban o colaboraban para que los misiles y drones iraníes no atacasen el suelo israelí". Por todo ello, su pronóstico es pesimista: "Yo creo que esto va para largo y va para empeorar todavía mucho más".

La quiebra del orden internacional

Para el profesor, lo más grave de la situación es la ruptura de los cimientos del diálogo entre países. "Se han quebrado muchas cosas, aparte del derecho internacional, se ha quebrado también la confianza en las relaciones internacionales", ha lamentado. Alonso ha destacado que el ataque se produjo mientras ambos países estaban negociando en Omán, una acción que viola "los principios del derecho internacional".

Esta quiebra de la diplomacia, según Alonso, nos aboca a "la ley del más fuerte". Ha criticado la justificación del ataque basada en la falta de libertades del régimen iraní, cuestionando por qué no se actúa de la misma forma contra otros países no democráticos. "Si cogemos toda la justificación que mucha gente está soltando ahora [...] no se puede tener una doble vara de medir", ha sentenciado.

Un sistema de poder blindado

A pesar del golpe, Irán cuenta con un sistema muy ensayado de "reposición de élites". Alonso ha recordado que no es un caso como el de Venezuela, y que cuando el anterior presidente de la república murió, "enseguida se le repuso". En Irán coexisten dos estructuras de poder paralelas, la del Estado y la de la ideología de la Revolución Islámica, lo que garantiza su continuidad. De hecho, ya se ha constituido un triunvirato provisional para dirigir el país.

La elección del sucesor de Jamenei es una incógnita. El propio Ali Jamenei, ha recordado Cristina López Schlichting, "ni siquiera era una Ayatola" cuando fue elegido en 1989, sino un clérigo de mucho menor nivel. Alonso ha añadido que, aunque Israel y Estados Unidos "siguen bastante bien infiltrados" en las estructuras de poder iraníes, "no saben a quién se va a poner". La incertidumbre es total y el experto advierte que la situación podría derivar en una "inestabilidad brutal", una guerra civil como la de Siria o Irak y un repunte del terrorismo.