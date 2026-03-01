"El partido del Atlético contra el Oviedo ha sido indecente; entiendo que los objetivos son la Copa del Rey y la Champions, pero no puedes dejar de lado La Liga"

El Atlético de Madrid, tras la derrota del Villarreal en el Camp Nou, tenía la oportunidad de recuperar la tercera posición si ganaba al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Diego Pablo Simeone decidió hacer una rotación masiva pensando en la Copa del Rey.

EFE Julián Álvarez celebra su gol en el Oviedo-Atlético

Quizás, el técnico argentino se excedió porque su equipo no inquietó a Aarón Escandell hasta que en el minuto 94 apareció Julián Álvarez para marcar el 0-1.

TRIUNFO 'IN EXTREMIS' EN EL DESCUENTO

El partido estuvo marcado por la intensidad y las alternativas, pero también por la falta de acierto de los dos equipos de cara a gol. El conjunto carbayón firmó una primera parte muy seria. Fede Viñas fue una pesadilla constante para la defensa rojiblanca e incluso puso en apuros a un Jan Oblak que sostuvo a su equipo con varias paradas meritorias.

El Atlético, con el paso de los minutos, fue cada vez más impreciso y dejó una imagen pobre. Una imagen que mejoró levemente con los cambios realizados por Simeone, en los que dio entrada a Julián Álvarez, Koke, Giuliano y Griezmann.

Las ocasiones de gol no llegaban y cuando los dos equipos ya firmaban el empate, apareció Julián Álvarez para anotar el único gol del partido y devolver al Atlético a la tercera posición de La Liga.

"ha sido una primera parte indecente"

José Luis Corrochano, durante el 'Tramo final de Tiempo de Juego', preguntó a Juan Gato por el partido del Atlético de Madrid y el comentarista fue muy contundente con su opinión.

"Para mí el partido ha sido indecente por parte del Atlético de Madrid", empezó diciendo. Y agregaba seguidamente: "Yo entiendo que quieran centrarse en la Copa del Rey y la Champions, pero tienes que hacer los deberes en La Liga y más sabiendo que con la derrota del Villarreal podías recuperar la tercera plaza".

EFE Julián Álvarez celebra el gol del triunfo del Atlético contra el Real Oviedo.

Gato quiso ir más allá y explicaba: "Me parece que eso es motivación suficiente o aliciente para que los jugadores que han empezado el partido le pongan más ganas. Se puede destacar a Oblak, el debut de Julio Díaz y el gol de Julián Álvarez. Pero la sensación que deja el equipo es mala, porque no puedes elegir los partidos que juegas y no".

Para finalizar, Juan Gato insistía en su idea y señalaba: "Repito, entiendo que el objetivo son la Copa del Rey y la Champions; pero no puedes dejar La Liga y no puedes mostrar esa indecencia que se ha visto sobre todo en la primera parte".