Los romanos utilizaban heces humanas y animales como método médico: "Han aparecido en un bote de pomada con tomillo"

La historia de la Barcelona romana, Barcino, ha dado un giro inesperado. Unas obras en el subsuelo de un hotel en el Casco Histórico han sacado a la luz una parte del Foro Romano original en una ubicación que contradice la creencia generalizada durante más de un siglo. El hallazgo ha supuesto, en palabras del historiador y escritor Paco Álvarez, "toda una revolución". Durante una intervención en el programa 'Fin de Semana' de la COPE con Cristina López Schlichting, el experto en el mundo romano ha explicado los detalles de un descubrimiento que obliga a redibujar el corazón de la antigua ciudad.

El centro neurálgico de Barcino

El foro de una ciudad romana es su centro neurálgico, el lugar donde se concentran los edificios de gobierno, los templos principales y la basílica, dedicada a negocios y juicios. Como explica Paco Álvarez, siempre se había pensado que el foro de Barcino se orientaba de forma paralela al mar. Sin embargo, el nuevo descubrimiento confirma que su disposición era perpendicular, alineado con el Decumano (eje este-oeste) y no con el Cardo (norte-sur). "El foro es, digamos, el centro neurálgico de la ciudad", ha señalado el historiador.

Curiosamente, esta "nueva" disposición ya fue propuesta en 1595 por el historiador Pierre-Ny Puyades. A pesar de ello, la teoría que prevaleció fue la que formuló en el siglo XIX Antonie Celles y que consolidó a principios del siglo XX el célebre arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch, situándolo erróneamente. "Hemos tenido que llegar a encontrar el foro por fin, para colocarlo como en 1595 ya habíamos dicho que estaba", ha comentado Álvarez, destacando cómo la arqueología finalmente ha confirmado las tesis más antiguas.

Un pavimento de lujo bajo un hotel

El descubrimiento se inició de forma fortuita durante la excavación para el pozo de un ascensor. A seis metros de profundidad apareció un pavimento de piedra de Montjuic en un estado de conservación excelente. La excavación se ha ampliado hasta los 80 metros cuadrados, revelando grandes losas de hasta 1,60 por 1,20 metros. Junto a él se han encontrado fragmentos de mármoles de todo el Mediterráneo, monedas, un silo de 3.000 litros y dos pozos conectados. "Es una auténtica maravilla que además vamos a poder conservar", ha celebrado el escritor.

Este tesoro arqueológico, hallado en la calle Hércules, no quedará oculto. El hotel ha decidido integrar los restos en su estructura, instalando un suelo de cristal en la zona de desayunos que permitirá a los visitantes contemplar directamente una pieza clave de la historia de la ciudad.

Otros hallazgos: de la medicina a los juegos

La conversación también ha servido para repasar otros descubrimientos recientes. Uno de los más llamativos ha sido el hallazgo en Pérgamo (Turquía), ciudad natal del famoso médico Galeno, de un frasco de 2.000 años que contenía heces humanas o animales mezcladas con hierbas como tomillo o romero para mitigar el olor. Álvarez ha recordado que médicos clásicos como Galeno o Plinio el Viejo ya escribieron sobre el uso de excrementos en tratamientos, aunque nos pueda sorprender. De hecho, ha recordado que hoy se investiga el trasplante de heces para tratar enfermedades como el Crohn y que usamos ingredientes de origen animal en cosmética de lujo, como la urea, la queratina (de uñas y cuernos) o la lanolina (sudor graso de oveja).

Finalmente, el historiador ha destacado cómo la inteligencia artificial está revolucionando la arqueología. Gracias a ella, se han descifrado las reglas de un antiguo juego romano de obstrucción, similar a las tres en raya, a partir del análisis del desgaste en un tablero de piedra hallado en Holanda. "La inteligencia artificial, viendo el desgaste de la propia piedra [...], ha llegado a la conclusión de que eso solo pudo hacerse mediante el movimiento de fichas durante mucho tiempo", ha detallado. Esta tecnología también está permitiendo leer los papiros carbonizados de Herculano, desvelando los secretos que guardan desde hace siglos.