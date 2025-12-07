La tensión política marca el aniversario de la Constitución y amenaza la legislatura de Sánchez

El panorama político español, repasado por Beatriz Pérez Otín en el programa “Fin de Semana” de la Cope, se ha caracterizado por una marcada crispación durante la conmemoración del 47 aniversario de la Constitución. La celebración ha estado definida por ausencias significativas que, según la periodista, evidencian que el Gobierno no atraviesa su mejor momento tras meses de tensión acumulada.

Una Constitución a debate

Solo seis presidentes autonómicos, todos del Partido Popular, asistieron al acto central. La lista de ausentes ha incluido a los representantes socialistas, los socios nacionalistas del Gobierno como Esquerra, Junts, Bildu y PNV, y también a Vox, que justificó su ausencia por no querer compartir actos con un ejecutivo que tacha de estar “instalado en la corrupción y la ilegitimidad”.

Durante el evento, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, protagonizó una de las intervenciones más comentadas al hablar de la necesidad de reformar la Carta Magna. Según Armengol, “en nuestra constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades” y se puede “adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo veintiuno”.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó duramente contra el presidente: “No puedo agradecer, y lo lamento, al gobierno de España la defensa de la Constitución, porque no lo está haciendo”. Feijóo ha acusado al ejecutivo de ser el que “más ha atacado a la Constitución durante 47 años” y de “degradar las instituciones”.

Es el gobierno que más ha atacado a la Constitución durante 47 años"

Frentes abiertos dentro y fuera de España

En el plano internacional, la diáspora venezolana se ha movilizado en 80 ciudades en apoyo a la opositora María Corina Machado, quien recibirá el Nobel de la Paz en Oslo. Las protestas, bajo el lema “el nobel es nuestro”, coinciden con la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, el décimo preso político fallecido bajo custodia del régimen desde 2024, en un suceso que Acción Democrática califica de “injusto”.

La actualidad exterior también ha estado marcada por la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, que define a Europa como “absolutamente decadente”. El ministro de exteriores alemán, Johanna Badepull, ha respondido con contundencia que Europa “no necesita consejos externos sobre democracia”, mientras que la alta representante de la UE, Kaja Kallas, ha mostrado un tono más conciliador.

A nivel nacional, la peste porcina africana en Cataluña ha llevado al president Salvador Illa a encargar una auditoría de los laboratorios que manejan el virus. La medida se ha tomado después de que un informe europeo no descarte que el brote, de una cepa usada en experimentación, se deba a una fuga. “No hay nada concluyente. El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis”, ha declarado Illa. Como medida de contención, se prevé el sacrificio de 80.000 cerdos sanos en la zona de riesgo.

Las advertencias de los socios

En Aragón, el presidente Jorge Azcón ha lanzado un ultimátum: o se aprueban sus presupuestos o habrá adelanto electoral. Azcón ha apelado a la “responsabilidad de todos los partidos políticos”, en especial a Vox, para sacar adelante las cuentas de 14.500 millones de euros y evitar la prórroga.

Si no somos capaces de ver lo que ocurre políticamente en este país (...) evidentemente, convocaremos elecciones"

Finalmente, Coalición Canaria ha amenazado con retirar su apoyo a Pedro Sánchez. El motivo es la exclusión del presidente canario, Fernando Clavijo, de la cumbre con Marruecos, lo que consideran un “incumplimiento del pacto de investidura” y una “falta de lealtad institucional” en temas que afectan directamente al archipiélago.