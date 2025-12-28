Enrique Devesa, experto en pensiones: "El año que viene, la edad ordinaria de jubilación será 66 años y 10 meses, pero si tienes cotizados 38 y 3 meses, puedes seguir jubilándote a los 65"

La jubilación de la generación del baby boom está en pleno apogeo y supone un desafío mayúsculo para la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Este fenómeno demográfico, que implica un aumento muy rápido del número de pensiones en los próximos años, exige una actualización de las cotizaciones. Para analizar las novedades que llegan en 2026, el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, ha contado con Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Más cotizaciones que no aumentan la pensión

Una de las principales novedades es la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2026 aumentará el tipo de cotización. Devesa lo califica como un "trampantojo", ya que, aunque estos aumentos de cotizaciones se destinan a la 'hucha de las pensiones', no repercuten en la pensión futura del cotizante. "Subir el tipo de cotización sí que incrementa los ingresos del sistema, pero no va a generar una pensión más alta para los que estamos cotizando ahora", explica el experto.

Además, la base máxima de cotización también experimentará un incremento ligado a la revalorización de las pensiones, con un diferencial de 1,2 puntos. A esto se suma la cuota de solidaridad, aprobada en la reforma de 2021, que grava los salarios que sobrepasan esa base máxima. Según Devesa, este dinero "no se utiliza para beneficio del que está cotizando, sino del conjunto de los pensionistas de cada momento", afectando principalmente a los salarios más altos.

Así cambia la edad de jubilación en 2026

Los cambios, que provienen de la reforma de 2011, también afectan a la edad de retiro. Enrique Devesa detalla la situación para el próximo año: "El año que viene, la edad ordinaria de jubilación será 66 años y 10 meses, pero si tienes cotizados 38 y 3 meses, puedes seguir jubilándote a los 65", aclara. Esta dualidad establece una diferencia clave para acceder a la pensión.

Este sistema continuará su progresión hasta 2027, cuando la edad ordinaria se fijará en los 67 años para quienes tengan menos de 38 años y medio cotizados. Sin embargo, aquellos que superen ese umbral de cotización podrán seguir retirándose a los 65 años. Devesa considera que este modelo no tiene "mucho sentido", ya que "está tratando de forma diferente a personas" que, aunque hayan cotizado más años, pueden haberlo hecho con bases más bajas. Conocer estas diferencias es clave para decidir entre las opciones de jubilación anticipada, demorada o activa.

El gran problema de fondo, como señala el investigador, es la asimetría entre gastos e ingresos. Mientras que "sabemos el número de pensiones prácticamente que va a haber cada año de aquí a 2050", existe una gran incertidumbre sobre "cuántos cotizantes va a haber" y, sobre todo, los sueldos que van a tener. Esta situación abre el debate sobre nuevos modelos como la generación de una jubilación suave, que permita una transición progresiva.

En definitiva, los cambios en el sistema de pensiones afectarán directamente al bolsillo de los trabajadores a partir de enero, con mayores pagos en las nóminas. Es fundamental que los pensionistas que se reincorporen al mercado laboral cumplan con sus obligaciones, ya que la Seguridad Social suspende la pensión de jubilación si no se comunican estos cambios.