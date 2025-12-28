Cristina López Schlichting revela la receta de su sopa de tomate: "Tiene poca complicación, la olla tiene que ser grande, por lo menos de 3 litros y medio"

A petición de los oyentes, Cristina López Schlichting ha compartido en el programa Fin de Semana de COPE una de sus recetas más personales y celebradas: la sopa de tomate que prepara cada Navidad. Se trata de un plato familiar, una "sopa alemana que hacía mi abuela Kiette", según ha explicado la propia presentadora, ideal para las reuniones de estas fechas tan señaladas.

Una receta de familia paso a paso

La comunicadora ha asegurado que "tiene poca complicación", aunque ha ofrecido algunos consejos clave para asegurar el éxito. El primero es el recipiente: "la olla tiene que ser grande, por lo menos de 3 litros y medio". En ella se introduce un morcillo entero, unos 3 kilos de tomates y "3 o 4 cebollas", todo bien troceado. Aunque se pueden sofreír las cebollas previamente, Schlichting ha aclarado que no es imprescindible. El conjunto se lleva a ebullición hasta que la carne esté muy tierna, un proceso que llena la sopa de sustancia, perfecta para entrar en calor como con esta otra sopa de pescado para triunfar sin esfuerzo.

Una vez la carne está en su punto, se retira y se reserva para otras elaboraciones, como unas croquetas. El caldo resultante, con todo el jugo de la carne, el tomate y la cebolla, se pasa por la batidora o la minipimer y, posteriormente, por un chino "para quitar las pepitas". El toque final, y uno de los más importantes, es la corrección de la acidez: "se corrige bastante de azúcar, ojo, porque con el tomate tan ácido es preciso ponerle", ha advertido. Finalmente, se ajusta de sal al gusto para obtener una sopa que, en sus palabras, "es deliciosa".

Alamy Stock Photo El guiso está listo. Hotel Renthof, Kassel, Alemania.

El desastre en Nochebuena: una olla a la basura

Sin embargo, este año la tradicional sopa navideña de Schlichting ha estado a punto de no llegar a la mesa. La presentadora ha compartido la "muy preciosa anécdota" que vivió en Nochebuena, cuando cocinaba para 27 invitados. Para adelantar trabajo, preparó dos enormes ollas de sopa el día anterior, pero el destino le jugó una mala pasada: "alguien había puesto en el recipiente de la sal marina el bicarbonato sódico", y ella lo añadió a una de las ollas. El resultado fue un desastre culinario que obligó a tirar todo el contenido, por lo que finalmente solo pudieron tomar "una tacita pequeña de sopa". Un contratiempo que no impidió disfrutar de otros platos principales como una merluza rellena para Nochevieja.

El disgusto para la cocinera fue mayúsculo, hasta el punto de confesar que, días después, seguía afectada por el incidente: "Todavía estoy negra". A pesar del mal trago, la anécdota sirve como recordatorio de que en la cocina, y más en Navidad, los imprevistos pueden ocurrir. Por suerte, el recetario festivo es amplio y siempre hay alternativas para sorprender a los comensales, como unos sencillos espárragos gratinados para triunfar como anfitrión.