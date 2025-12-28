Paufeel desvela la receta de merluza rellena para triunfar en Nochevieja que se hace en 15 minutos

La creadora de contenido Paula Monreal, conocida como Paufeel, ha compartido su propuesta de receta para la cena de Fin de Año en su sección habitual en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting. La 'influencer' ha intervenido desde Málaga, donde se ha visto sorprendida por el fuerte temporal de lluvia y viento que azota la provincia.

Según ha relatado la propia Monreal, la intensidad de la lluvia fue tal que el jardín del apartamento donde se alojaba comenzó a inundarse, llegando el agua al porche. "El viento fue tremendo, o sea, la verdad que de miedo", ha afirmado, describiendo cómo el vendaval y las olas del mar, que veía desde su ventana, creaban una estampa sobrecogedora. La situación obligó a activar los avisos a la población y, como ha confirmado ella misma: "justo a las 9 y media saltó la alerta roja".

La situación en la provincia ha sido complicada, como ha recordado la presentadora, con el desbordamiento del río Guadalhorce en Cártama y problemas en varias provincias como Granada, Valencia, Murcia y zonas de Cataluña y Aragón. De hecho, el temporal ha obligado a Monreal a cambiar sus planes y adelantar su vuelta a Madrid, no sin antes revisar el estado de las ocho carreteras cortadas.

Una receta para triunfar en Fin de Año

A pesar de las circunstancias, Paufeel ha detallado su propuesta culinaria para la última noche del año: una merluza rellena con verduras y gambones, gratinada con mayonesa. Se trata de una opción ideal para estas fechas, ya que se puede preparar con antelación y rematar con un golpe de horno justo antes de servir.

Es un plato supervistoso para triunfar, sobre todo para complicarse poco" Paufeel Colaboradora de Fin de Semana

Los ingredientes para elaborar este plato para seis personas son: tres lomos grandes de merluza limpios y sin piel (o seis pequeños), cuatro patatas de guarnición, dos puerros, un pimiento rojo, 200 gramos de gambones pelados y crudos, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y mayonesa.

La elaboración comienza con la guarnición. Se deben pelar y cortar las patatas en rodajas de medio centímetro, colocarlas en una fuente con sal, pimienta y aceite, y hornearlas a 180 grados durante unos 40 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción para que se hagan de manera uniforme.

Mientras las patatas están en el horno, se prepara el relleno. Para ello, se cortan los puerros y el pimiento rojo finamente y se pochan en una sartén con aceite de oliva. Una vez estén blandos, se añaden los gambones picados, se corrige de sal y se cocina todo junto hasta que los gambones estén hechos.

El siguiente paso es abrir los lomos de merluza en forma de libro para introducir el relleno. Después, se tapan con la otra mitad del lomo y se colocan sobre la cama de patatas, que ya estarán casi listas. Finalmente, se cubre cada lomo con una cucharada de mayonesa y un gambón decorativo, y se introduce todo en el horno durante los últimos 15 minutos para que la merluza se cocine y la mayonesa se gratine. "Es un plato supervistoso para triunfar, sobre todo para complicarse poco", ha destacado Monreal.

Alternativas para todos los gustos

Paula Monreal ha sugerido también algunas variaciones para adaptar la receta a todos los paladares. Aquellos que no deseen usar mayonesa pueden optar por una bechamel ligera o un alioli gratinado, que "le va de maravilla". El relleno también es personalizable, y ha propuesto alternativas como un pochado de cebolla y calabacín o unas espinacas salteadas con ajo.