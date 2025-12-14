La receta de espárragos gratinados fácil y rápida para triunfar como anfitrión en Navidad

La colaboradora gastronómica Paula Monreal, conocida en redes como Paufeel, ha presentado en el programa Fin de Semana de COPE una nueva propuesta culinaria para estas fiestas. Se trata de una receta de espárragos gratinados, un plato que Monreal describe como "la típica receta que te va a quitar poquito tiempo y para disfrutar de lo que es la Navidad, estar con la familia y los amigos". Un comodín perfecto para las cenas y comidas de estas fechas.

Ingredientes para un entrante navideño

Para elaborar esta receta para seis personas, Paula Monreal detalla que se necesitan pocos ingredientes. La base son 18 espárragos blancos de Navarra de calibre grueso, de lata o bote. Además, se requiere mayonesa de bote, pimentón y pimienta al gusto, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y queso rallado para gratinar.

Elaboración paso a paso

El primer paso de la elaboración consiste en escurrir bien los espárragos. A continuación, Monreal recomienda marcarlos en una sartén tipo grill "para que se quede marcado con esas rayitas", un detalle que, según explica, les aporta "un toque de sabor mucho más especial". Una vez dorados, se colocan en una fuente apta para horno con una base de aceite de oliva.

Para la cobertura, se mezcla en un bol la mayonesa con la pimienta y el pimentón. La experta aconseja usar mayonesa de bote y no casera, puesto que al hornearla, "la mayonesa de bote no se corta". Esta mezcla se añade en 'pegotones' sobre la parte central de los espárragos, sin cubrirlos por completo, y se espolvorea el queso rallado por encima.

La mayonesa de bote no se corta"

Finalmente, se introduce la fuente en el horno precalentado a 200 grados y se gratina durante aproximadamente 10 minutos. El resultado, según Paufeel, es "una receta que queda muy cremosa, con mucho sabor y con un contraste de colores muy bonitos" gracias al blanco del espárrago, el tono rojizo de la mayonesa y el dorado del queso.

Alternativas para todos los gustos

Pensando en todas las preferencias, Monreal ofrece alternativas. Para quienes no pueden o no quieren tomar queso, sugiere sustituirlo por pan rallado para conseguir "una costra muy rica, muy crujiente". Otra opción para los que no quieran mayonesa es usar salsa bechamel y gratinar los espárragos con queso, una versión que ella misma califica como "más contundente".

La propia Paufeel ha confesado que la receta fue un éxito en su casa. "En casa rebañaron, y doy fe que mi marido probó esta receta", ha asegurado en COPE. Además, ha adelantado que es muy probable que este plato sea el entrante en su propia cena de Nochebuena este año.