Cipriano Pérez, el agricultor que afronta la ruina del campo: 300 euros más al día solo en gasoil para su tractor

La crisis derivada de la guerra de Irán ha golpeado con dureza al sector primario, una realidad que el agricultor y ganadero Cipriano Pérez ha detallado en los micrófonos de 'Fin de Semana'.

En una entrevista con Cristina López Schlichting desde Ocaña (Toledo), Pérez, que cultiva viñedos, cereales, pistachos y olivos, y produce queso con sus ovejas de raza manchega, ha dibujado un panorama desolador para el campo español, ahogado por el incremento desbocado de los costes.

Unos costes de producción inasumibles

El impacto más directo ha sido la subida del gasoil, que Cipriano Pérez califica de "bestial". Con cinco tractores en su explotación, el coste se ha vuelto insostenible. "Un tractor, yo gastaré una media de 500 litros diarios, pues imagínate si ha subido 60 céntimos, 70 céntimos, pues son 300 euros diarios, es muchísimo dinero", ha explicado.

Pérez considera que es "un tema totalmente especulativo", ya que las empresas tenían reservas y, ante esta situación, ha tomado la decisión de usar la maquinaria "lo justo e imprescindible porque es ir a pérdidas ya absolutas". A esto se suma la subida de los abonos, que también "han subido una barbaridad".

Los problemas no terminan ahí. El agricultor ha denunciado también los estragos que causan plagas como la de los conejos, que "devoran las fincas en toda la comarca de La Mancha", ante la inacción de las administraciones.

La situación es tan crítica que Cipriano Pérez ha lanzado una propuesta drástica: "Yo siempre he dicho que los agricultores teníamos que hacer un esfuerzo y estar un año sin hacer nada, sin gastar gasoil, sin gastar abono, sin dar peonadas".

Los agricultores teníamos que hacer un esfuerzo y estar un año sin hacer nada" Cipriano Pérez Agricultor de Ocaña

Ganar menos que hace 40 años y sin relevo

La crisis actual agrava una tendencia de pérdida de rentabilidad que viene de lejos. Cipriano Pérez ha compartido un dato demoledor: "Su padre, hace 40 años, vendía el kilo de trigo a 37 pesetas (unos 20 céntimos), y ahora se vende a 18 céntimos". La conclusión es amarga: su padre ganaba "infinitamente más".

Esta realidad se refleja también en el precio de la maquinaria; un tractor que antes costaba 9.000 euros, hoy asciende a 200.000 euros.

Parcelas dañadas y, al fondo, finca de cereal sin daños

Este escenario hace inviable el futuro del sector. La leche de sus ovejas, tras una leve recuperación, "ha vuelto a caer", lo que desincentiva cualquier intento de relevo generacional. "El agricultor o el ganadero al final lo que hace es sobrevivir, pero que no gana nada", ha sentenciado Pérez. Según él, el dinero "se lo llevan otras empresas, las grandes empresas, cada vez más".

Cipriano tiene dos hijas, una de ellas incorporada al negocio agrario, pero su recomendación es tajante: "Le he dicho que en cuanto se acabe la incorporación, que abandone este sector". Es una visión pesimista que, según él, es generalizada. "Es una lástima, pero yo haré que esto muera conmigo, como va a pasar con la mayoría de los agricultores", ha confesado.

Por eso, afirma con ironía que "los agricultores somos drogadictos del campo", porque continúan por vocación y no por beneficio.

Haré que esto muera conmigo, como va a pasar con la mayoría de los agricultores" Cipriano Pérez Agricultor de Ocaña

Las medidas del Gobierno, 'totalmente insuficientes'

Respecto a las medidas aprobadas por el Gobierno, como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, Cipriano Pérez las ha calificado de "insuficientes totalmente". "¿Cómo nos van a dar 20 céntimos si ha subido 60 o 70 céntimos?", se ha preguntado, añadiendo que al final, "no te salen las cuentas".

Además, ha señalado la injusticia de su situación en comparación con otros sectores como el del transporte. "Los transportistas lo van a poder hacer mejor porque subirán sus costes, pero es que nosotros no tenemos la opción de poder subir los cereales", ha lamentado. Para Pérez, la distancia entre lo que él percibe por sus materias primas y lo que paga el consumidor final es "abismal".

La crisis energética no solo afecta a su faceta agraria. Pérez, que también regenta un hotel, ha visto cómo la factura de la luz se disparaba a "4.000 o 5.000 euros mensuales". Esta situación le ha obligado a buscar alternativas y a tomar la decisión de "poner placas solares para poder" subsistir, una inversión que, en parte, fue subvencionada.