"Los de Sumar saben que lo de la vivienda no va a salir adelante, pero forzando esta pataleta también han desnudado a Sánchez"

Muy buenas tardes. Bienvenido a 'Mediodía COPE' en este primer sábado de primavera en el que la borrasca Therese viene dando los últimos coletazos.

El escenario más inestable lo seguimos encontrando en Canarias, donde continúan en alerta después de unas horas con muchas lluvias, con inundaciones en viviendas cerca de barrancos y con carreteras de montaña cortadas por desprendimientos.

El Teide está con mucha nieve; da gusto verlo. También el observatorio de La Palma y hay barrancos por los que hacía años que no corría el agua y están ahora mismo colmados. Luego están los imprudentes que se acercan a la costa a hacerse un selfie, jugándose su integridad y también la de los que luego tengan que ir a rescatarles si es que hay problemas.

las medidas anticrisis del gobierno, publicadas en el boe

Bueno, la noticia es que mañana se va a instalar el tiempo estable en la mayor parte de España y ya tenemos las medidas anticrisis publicadas en el BOE, las incluidas en los dos decretos que aprobó ayer el Consejo de Ministros, en el que Sumar amenazó con rebelión, pero en el que todo quedó en un nuevo teatro.

Para beneficiarse de las rebajas fiscales hay que esperar a mañana. Lo digo a los que vayáis a repostar este sábado y digáis: "Pues aquí todo sigue igual". Desde este domingo se va a aplicar la rebaja del IVA a la luz, al gas y a los carburantes. Hoy el IVA es del 21%; a partir de mañana se rebaja al 10%.

Si tienes un coche con un depósito de 40 litros, que es una medida muy estandarizada, no esperes una rebaja de los 20 € que indicó ayer el presidente Sánchez.

El cálculo para un depósito de 40 litros, que es precisamente el que tengo yo, no es tan optimista. Si el ahorro por litro es de unos 18 céntimos, el total rondará los 8 € por depósito, que es precisamente la media que han hecho desde la organización de consumidores y usuarios, desde la OCU.

Ahora entramos en el debate que se ha abierto sobre si debería ser más pragmático, más quirúrgico; y beneficiar solo a las rentas más bajas y no a todos por igual. Pero en todo caso es una rebaja que no sirve ni de lejos para compensar la subida de más del 30% que ha experimentado el diésel en solo 3 semanas.

En el caso del gasóleo agrícola, el aumento ha sido mucho mayor. Se lo ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE Juan José Esquinas, que es el responsable de la gasolinera de la Cooperativa Agrícola de Ocaña en la provincia de Toledo:

"Te puedo decir que el gasoil B ha subido prácticamente un 70%, que es un disparate. Habíamos visto unas subidas similares cuando la guerra de Ucrania, pero no en estos saltos tan grandes. Aquí esto nos pilla por sorpresa. No hay una evolución normal, sino que viene un día, aparece con unos precios altísimos y nos tenemos que adaptar. No lo habíamos visto".

Y hay un dato que es preciso recordarlo. Si el depósito te cuesta llenarlo 80, 100, 110 euros, depende de la capacidad; la mitad de lo que pagas va destinado a impuestos.

Y hoy se publican las medidas en el BOE. Mañana entran en vigor y, como nadie sabe lo que va a durar esta guerra, pocos se atreven a determinar si su eficacia va a ser suficiente o relevante.

el tatro de sumar

En lo que estamos hoy es en el día después del circo del gobierno, del teatrillo que montaron los de Sumar en un ejecutivo. Que no nos deja de sorprender cuando crees que lo has visto todo. Zas, llega una nueva escenificación. Sin más, ya estamos más que acostumbrados, eso sí, a ese amagar sin dar de los de Yolanda Díaz.

Pero agárrense para la puesta en escena de nuevos desencuentros una vez que Sumar se aproxima al abismo de la irrelevancia. Después del jardazo que se dieron en Castilla y León y una vez que se multiplican las voces con la boca pequeña, así animando a salir del gobierno, pues les quedan estas pataletas.

Tienen cinco ministros, pero es que detrás hay decenas y decenas de asesores. Yolanda, ¿a que no conviene dejarlos a todos sin sueldo y sin pisar moqueta? Por eso nos regala estos espectáculos que se van a intensificar de aquí a que Sánchez convoque las generales, pero que no van a ir más allá.

Los de Sumar saben que lo de la vivienda no va a salir adelante, pero forzando esta pataleta también han desnudado a Sánchez. Cuando se quiere, se puede.

Y no hace falta hacer un decreto ómnibus que mezcle la subida de las pensiones con favorecer a los okupas; o que mezcle las ayudas a los afectados de la DANA con prolongar la vida laboral del director de la policía que luego fue acusado de un delito de violación.

Se opta por el pragmatismo y no se arriesgan a que lo que le propuso el PP que hace ya muchos días va a salir adelante. ¿Veis cómo sí se puede cuando se quiere?

Con este contexto, en el gobierno ha tocado hacer seguidismo de la senda abierta por Sánchez. No hablan de salseo por aquello de dejarle la exclusiva de la generalidad al presidente, pero sí tratan de poner tono de normalidad a los desencuentros en el gobierno de coalición.

Y a menos de 3 meses para las elecciones en Andalucía, la vicepresidenta María Jesús Montero con la camiseta de candidata trataba de explicar el sainete de ayer en el Consejo de Ministros.

Debates inteligentes. Montero sabe que no es un desencuentro puntual. En el PSOE son conscientes de que Yolanda Díaz y los suyos van enseñando la patita, que no los colmillos, para ganar visibilidad mientras siguen en el gobierno, como si los españoles no fueran conscientes de que han sido impulsores y cómplices a la vez del desorden al que nos han abocado a todos los españoles.