El bruxismo se dispara en España: la epidemia silenciosa que atormenta tus dientes por el estrés

El bruxismo, el hábito involuntario de rechinar o apretar los dientes, se ha convertido en un problema de salud de primer orden en España. Esta afección, que antes de la pandemia sufría un 6% de la población, se ha disparado hasta afectar actualmente a un 23% de los españoles, es decir, uno de cada cuatro. Este notable incremento, analizado en el programa 'Fin de Semana' de COPE por Cristina López Schlichting e Íñigo Jodra, está directamente relacionado con el estrés y la ansiedad, que también afligen a una parte importante de la sociedad.

La presión vital y laboral convierte a la franja de edad de entre 25 y 45 años en la más propensa a desarrollar esta dolencia. El testimonio de Teresa, una de las afectadas, ilustra las consecuencias directas: "Tengo bruxismo y me da sobre todo en épocas de estrés, por ejemplo, cuando tengo más carga de trabajo". Explica que el bruxismo nocturno le provoca "muchas migrañas" y la deja "muy dolorida todo el día", afectando a su capacidad de concentración.

Las causas: más allá del estrés

Aunque el estrés es el principal detonante, no es la única causa. El odontólogo Ismael Cerezo explica en COPE que existe una relación directa, ya que "cuando una persona vive con tensión, el cuerpo busca vías de descarga, y una de ellas puede ser apretar o rechinar los dientes, y muchas veces sin darse cuenta". Sin embargo, el especialista añade otros factores a la lista, como la ansiedad, los trastornos del sueño como el ronquido o la apnea, el consumo de alcohol, tabaco o cafeína, ciertos medicamentos o una mala mordida.

Alamy Stock Photo Hombre con dolor de mandíbula

El periodista Íñigo Jodra subraya que, desde la pandemia, un 17% de los adultos afirma sufrir problemas bucodentales que aparecieron o se agravaron en ese periodo. El bruxismo, junto a la sensibilidad dental y el sangrado de encías, ya se sitúa entre los tres problemas de salud oral más frecuentes en España.

Consecuencias que van desde migrañas a problemas de espalda

Las repercusiones del bruxismo van mucho más allá de la boca. Como señala Ismael Cerezo, puede provocar el desgaste del esmalte, haciendo los dientes más pequeños y sensibles, dolor de mandíbula y sobrecarga en la articulación. Además, advierte de que "la musculatura masticatoria está conectada con todo el cuerpo, y al final el dolor se puede trasladar al resto de zonas de alrededor, puede hacer que duela el hombro, la espalda, el oído...".

A esto se suman los problemas de sueño, ya que el bruxismo nocturno provoca microdespertares que afectan a la calidad del descanso y, a su vez, agravan el estrés. En los casos más severos, el deterioro dental obliga a tratamientos complejos y caros. Según Jodra, estudios clínicos muestran que casi el 90% de los pacientes con bruxismo presentan necesidad de prótesis parcial.

Diagnóstico y soluciones: de la férula al bótox

Los expertos insisten en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz. Según Cerezo, el problema se puede detectar en la consulta del dentista al observar el desgaste, pero también uno mismo puede vigilar si aprieta los dientes al concentrarse. A menudo, es la pareja quien da la voz de alarma al escuchar el ruido de los dientes por la noche, ya que el bruxismo nocturno es más difícil de controlar de forma consciente.

Existen diversas soluciones según la causa y el grado de afectación. La más común es la férula de descarga, un molde que se coloca en los dientes para dormir. Íñigo Jodra advierte que las que se adquieren en la farmacia "no son tan eficaces ni tan seguras", por lo que recomienda que sea prescrita por un especialista. Para casos con desgastes mayores, se recurre a tratamientos odontológicos como carillas o coronas. "Ya en casos muy extremos —añade Cerezo— se puede recurrir a la toxina botulínica, que paraliza los músculos del masetero y evita el bruxismo".

Alamy Stock Photo Férula de descarga

El aumento del bruxismo es un reflejo del empeoramiento de la salud mental en España, donde un 35% de la población presenta algún problema de este tipo. Esta situación generó casi medio millón de bajas laborales en los primeros nueve meses de 2024, con un coste económico que alcanza el 4.2% del producto interior bruto. Por ello, los expertos concluyen que un acto aparentemente simple como apretar los dientes puede ser una señal de que algo más profundo no va bien.