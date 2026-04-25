Nacho Abad revela los detalle del crimen que ha conmocionado México: Una suegra asesina a su nuera, ex Miss Baja California: "Tú eres mío, ella te robó"

El periodista y criminólogo Nacho Abad ha desgranado en la sección de Sucesos del programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting los detalles de un crimen que ha conmocionado a México. Carolina Gómez, una ex Miss Baja California de 27 años, ha sido asesinada por su suegra, Érika, de 63 años, quien le descerrajó doce disparos, seis de ellos en la cabeza. El asesinato fue grabado por las cámaras de seguridad del domicilio.

En las imágenes, según ha relatado Abad, se puede ver a Carolina vestida con una bata de casa y a su suegra, Érika, en pijama y con una mano en el bolsillo. Tras un breve cruce de palabras que no se aprecia con claridad, la joven modelo entra en una habitación y su suegra la sigue para, acto seguido, vaciar el cargador de una pistola sobre ella. La crudeza de las imágenes muestra un odio tremendo en la ejecución del crimen.

'Ella te robó': el móvil del crimen

El móvil del asesinato parece ser la extrema posesividad de la madre hacia su hijo, Alejandro. Tras los disparos, y ante la pregunta de su hijo sobre qué había hecho, Érika le espetó: "Tu familia es mía, tú eres mío y ella no. Te robó". Según ha contado la madre de la víctima, el odio de la suegra hacia Carolina comenzó cuando se enteró de que estaba embarazada y de que no pensaba abortar.

La reacción de Alejandro, marido de Carolina y padre de su bebé de ocho meses, ha sido calificada de "pusilánime y pasiva" por el neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona. Segundos después de escuchar los disparos, bajó con el bebé en brazos y, con un tono de voz tranquilo, le preguntó a su madre: "¿Qué hiciste loca?". No mostró ninguna expresión de dolor ni intentó socorrer a su mujer.

Un perfil psicológico 'de libro'

El doctor Gaona, presente en el programa, ha analizado el caso como digno de "un libro de psicopatología completo". Describe a la madre como una persona con un posible trastorno de personalidad con rasgos narcisistas y "celos absolutamente delirantes". La frase "ella te robó" sugiere que Érika no consideraba a su hijo un sujeto autónomo, sino "un verdadero objeto de pertenencia".

Respecto al hijo, Gaona apunta a una "dependencia profundamente emocional de la madre" que podría venir desde la niñez, describiéndolo como "un niño crecido" con una "posible indefensión aprendida". El hecho de que la asesina vaciara el cargador se interpreta como una "descarga emocional extrema", un reflejo del odio que sentía. El psiquiatra lo relaciona con un "complejo de Edipo invertido no resuelto".

Fuga y escándalo en México

Tras el asesinato, Alejandro no llamó a la policía de inmediato, sino que convivió con el cadáver de su mujer durante horas y le dio 24 horas a su madre para que pudiera huir. Durante ese tiempo, se grabó en vídeo dando instrucciones sobre cómo cuidar a su bebé. Los paramédicos no llegaron hasta la madrugada, a pesar de que el crimen ocurrió sobre la una de la tarde.

El caso ha provocado un enorme escándalo en México, donde se han convocado manifestaciones para exigir la detención de Érika, cuya fotografía no ha sido difundida oficialmente por la policía. Además, existe una gran controversia por la calificación del delito como homicidio doloso en lugar de feminicidio, que tiene una pena mayor en el país. La situación refleja, según los colaboradores, la alta tasa de impunidad, con un 90% de los asesinatos sin resolver en México.