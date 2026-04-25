La Inteligencia Artificial se anticipa al Alzhéimer: así han logrado predecirlo hasta 7 años antes

En España, donde más de 800.000 personas padecen demencia, siendo el alzhéimer la más común, la búsqueda de soluciones es incesante. Un reciente estudio internacional publicado en la revista Scientific Reports, con participación de la Universidad de Navarra, ha arrojado nueva esperanza. El investigador principal del Instituto de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de dicha universidad, Rubén Armañanzas, ha explicado los detalles de este avance en el programa 'Fin de Semana' de COPE, en una entrevista con Cristina López Schlichting.

El estudio revela la posibilidad de predecir qué personas sufrirán deterioro cognitivo leve o demencia con una antelación de entre 5 y 7 años. Según Armañanzas, la idea era "intentar anticiparnos a aquellos síntomas más clínicos" y ver si eran capaces de "detectar pequeños fallos funcionales en gente que se queja de pequeños fallos en su memoria". El investigador ha confirmado que, efectivamente, "parece que que se puede conseguir".

Cómo la IA y la electroencefalografía detectan lo invisible

La clave de la investigación ha sido la combinación de la electroencefalografía, que mide las señales sinápticas de nuestro cerebro de forma no invasiva, con técnicas de inteligencia artificial. Armañanzas ha detallado que estas herramientas de aprendizaje estadístico les han facilitado "identificar aquellos componentes del electroencefalograma que necesitamos para hacer este tipo de predicción".

La hipótesis de partida es que las enfermedades neurodegenerativas comienzan con señales tan sutiles que los test de memoria convencionales no pueden captar. El investigador explica que el cerebro es un órgano muy plástico capaz de "contrarrestar pequeños fallos con otros circuitos neuronales". Sin embargo, las señales de electroencefalografía sí permitieron distinguir una diferencia clave en las personas que acabarían desarrollando un deterioro cognitivo.

El cerebro es un órgano muy plástico, y entonces es capaz de contrarrestar pequeños fallos con otros circuitos neuronales" Rubén Armañanzas Investigador de la Universidad de Navarra

El beneficio de un diagnóstico precoz

Anticiparse tanto tiempo a la enfermedad permite señalar a una persona que esté en riesgo para hacerle un seguimiento mucho más cercano. Aunque todavía no existe una cura, ya existen intervenciones y fármacos para tratar estas demencias y se están desarrollando más. El objetivo, según Armañanzas, es poder decirle al neurólogo: "Cuidado con esta persona, porque está en riesgo de desarrollar un un deterioro cognitivo y le tienes que seguir de cerca".

Alamy Stock Photo Mujer que se lleva las manos a la cabeza

Un aspecto curioso del estudio es que los síntomas iniciales no son determinantes. Todos los participantes analizados presentaban el mismo tipo de queja, como olvidar para qué habían salido a la calle o dónde habían dejado las llaves. Armañanzas aclara que, ante un mismo síntoma, "hubo personas que simplemente era una queja puntual, porque tenían un mal día, y había otras que sí que efectivamente tenían algún principio de un deterioro cognitivo". Por tanto, el síntoma por sí solo "no es un síntoma claro".

Disponibilidad futura en hospitales

Esta tecnología se encuentra todavía en fase de investigación. El investigador ha señalado que el resultado es preclínico y que necesitan "validarlo en un estudio fase 2" antes de poder hacerlo accesible en la práctica clínica. Sobre los plazos, en Estados Unidos esperan conseguirlo en "unos cuantos años", mientras que en Europa la llegada es incierta debido a las diferentes regulaciones.