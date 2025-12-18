Manolo Lama analiza la victoria por la mínima del Real Madrid en Talavera: "Estoy convencido de que Florentino Pérez tiene un rebote de caballo con Xabi Alonso"

El Real Madrid eliminó al Talavera (2-3) en dieciseisavos de la Copa del Rey en un partido en el que los goles visitantes llegaron gracias al doblete del francés Kylian Mbappé, en el minuto 41 y el 88, y de Manuel Farrando en propia puerta en el minuto 46'.

Nahuel Arroyo, en el minuto 80, y Gonzalo Di Renzo, en el 91, marcaron para los locales, con Andriy Lunin salvando el empate en el 93; gracias a una buena parada a un cabezazo de Isaiah Navarro.

EFE Los jugadores del Real Madrid y Talavera se ven tras el encuentro

mbappé

Mbappé, que llegaba a este partido justo por las molestias de los últimos días que le dejaron fuera incluso del partido ante el Manchester City, fue finalmente titular en Talavera y clave en la victoria de su equipo.

Con sus dos goles, el galo lleva 58 tantos en 2025, y se acerca al récord de Cristiano Ronaldo de los goles en un mismo año. El luso, en el año 2013, llegó a 59 goles.

Antes de acabar el año, el Real Madrid se enfrentará al Sevilla este sábado a las 21:00h en el Santiago Bernabéu. Es la última opción que le queda a Mbappé para igualar o superar a Cristiano.

análisis en el partidazo de cope

Como no podía ser de otra manera se analizó esta sufrida clasificación del Real Madrid a los octavos de final de la Copa del Rey en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, y dentro de los comentarios que se escucharon, destacó el de Manolo Lama que considera que Xabi Alonso sale más cuestionado de este partido a pesar de la clasificación: "El Real Madrid sigue sin jugar a nada porque no ha jugado nada. Tiene a Mbappé que ha ganado el partido él solo y hoy ha jugado contra un equipo, el Talavera, donde el Real Madrid se ha desenchufado y su entrenador ha sido incapaz de enchufar a sus futbolistas".

EFE Xabi Alonso, con los brazos abiertos durante el Talavera - Real Madrid

Y en opinión de Lama, "creo que esto lo ha visto Florentino Pérez en su casa y estoy convencido que el presidente del Madrid tiene un rebote de caballo, como tenían los seguidores del Madrid que han venido aquí, porque han venido aproximadamente unos 300 seguidores del Madrid y estaban muy cabreados por la actitud del equipo".

"Ha jugado 90 minutos Mbappé en este campo. 90 minutos. Yo creo que hoy Florentino debe estar mosqueado con el entrenador", sentenció.