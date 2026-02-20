David Sánchez tiene muy claro por qué no habrá sanción para Prestianni por su acción contra Vinicius: "Sin imagen no hay sanción"

El debate sobre el presunto insulto racista a Vinicius Jr. ha llegado a El Partidazo de COPE, donde se ha puesto sobre la mesa la dificultad de aplicar una sanción. El colaborador David Sánchez ha sido tajante al respecto, asegurando que, sin una prueba visual, no puede haber castigo. A pesar de su convicción personal sobre lo ocurrido, ha insistido en la necesidad de pruebas fehacientes para poder actuar.

Sánchez ha expresado su postura sin dudarlo, aunque ha dejado clara su creencia personal en la versión del futbolista: "Estoy convencido que le dijo mono, no tengo ninguna duda", ha afirmado. Sin embargo, ha separado su opinión de lo que considera un procedimiento justo: "Yo no puedo castigar a nadie si no tengo la imagen en la cual le dice mono", ha sentenciado durante su intervención en el programa.

Un precedente peligroso

La opinión de David Sánchez ha encontrado respaldo en otros colaboradores como Dani Senabre. Este ha señalado que, ante la ausencia de imágenes, la única alternativa sería el testimonio de algún miembro del cuerpo arbitral. De lo contrario, la situación se reduce a "la palabra de uno contra otro", y aunque ha manifestado que está "del lado de Vinicius cien por cien", ha reconocido que el caso tiene "difícil solución".

Por su parte, Luis García y el propio Senabre han advertido sobre los riesgos de sancionar sin una "prueba fehaciente". El principal temor es que se siente un precedente que podría ser explotado en el futuro. "Creas un precedente que en un futuro un futbolista puede inventarse que ha pasado eso, porque le pueden sancionar al rival sin una prueba fehaciente", han concluido.