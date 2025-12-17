Jaime González, portero del Talavera, sobre el penalti a favor del Real Madrid: "En directo yo no he visto nada, al final sabíamos que cualquier cosa iba a ir hacia ellos"

Jaime González, portero del Talavera, ha sido uno de los grandes protagonistas en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Tras el partido, que finalizó con un ajustado 2-3, el guardameta se ha sincerado en 'El Partidazo de COPE' sobre el arbitraje, asegurando que el equipo era consciente de la influencia del club blanco. "Sabíamos perfectamente que el Madrid, con el gran club que es y la gran institución que es, cualquier cosa iba a ir hacia ellos, como es obvio", declaró sobre una de las jugadas polémicas del encuentro.

Un partido de ensueño con un final amargo

A pesar de la polémica, González ha calificado el encuentro como un "sueño" hecho realidad, ya que es aficionado del Real Madrid desde pequeño, aunque es natural de Barcelona. Sin embargo, la noche tuvo un momento amargo para él en el tercer gol del equipo blanco, obra de Mbappé, donde reconoce su error: "En el tercer gol, pues fallo yo, una pena".

Tras el fallo, el guardameta ha revelado el gran gesto que tuvieron con él dos de las estrellas madridistas. "Mbappé ha venido y me ha dicho como, bueno, como perdón, ¿no? En ese sentido, de decir, joder, qué pena, ¿no? Que que haya sido así", explicó. Además, "Bellingham en el gol también ha venido, me ha abrazado, me ha dicho que que no pasaba nada, que siguiera". Para González, esta reacción de los jugadores rivales "demuestra el nivel de persona que son".

El Talavera roza la proeza

El Talavera estuvo muy cerca de forzar la prórroga y, según su portero, pusieron en serios aprietos al vigente campeón. "Creo que el Madrid acaba pidiendo la hora en el Prado, creo que eso podía ser un un titular muy muy importante", afirmó González. El equipo local rozó el empate en el minuto 93, culminando una segunda parte excepcional.

El guardameta ha destacado el dominio de su equipo en la segunda mitad, incluso después de que el Real Madrid diera entrada a titulares como Bellingham y Rodrygo. "Ahí, en ese momento, pues nos hemos hecho dueños, hemos sido capaz de mover el balón de un lado al otro, llegar por fuera y tener ocasiones", comentó. Un rendimiento que sorprendió al conjunto blanco y que levantó a la afición local.

Duelo de estrellas

A nivel personal, Jaime González también ha brillado con luz propia, realizando dos paradas de gran mérito, una a Mbappé y otra a Arda Güler. El propio jugador turco se acercó a él al finalizar el encuentro para comentarle, en tono de broma, su acierto: "Ha venido y me ha dicho en plan de, 'hey, ¿qué haces? Que me has parado las 2 faltas'. Me dice, o sea, con cara de joder, macho".