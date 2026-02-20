Pablo Hernández desvela en COPE las claves del Castellón: "Tengo claro que el Castellón, si no este año, al que viene o dentro de dos, pero estará en Primera División"

El CD Castellón se ha convertido en el equipo revelación de Segunda División de la mano de Pablo Hernández. El técnico ha conseguido llevar al equipo de la zona de descenso al liderato con un impresionante balance de 11 victorias, 3 empates y una sola derrota. En una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Hernández ha desvelado que no hay nada "extraordinario", sino un cambio de mentalidad y un gran trabajo de la plantilla. "Los protagonistas son los jugadores. Conseguimos dar con la tecla en el aspecto mental y han empezado a salir los resultados", ha afirmado.

Un vínculo que va más allá del banquillo

La relación de Pablo Hernández con el Castellón es profundamente personal y familiar. "Mi abuelo era el sereno del viejo Castalia, mi madre se ha criado ahí", ha confesado. Este vínculo sentimental lo llevó a jugar en las categorías inferiores del club y, años más tarde, a tomar una decisión trascendental: comprar el club para salvarlo de una situación crítica.

En 2017, junto a Ángel Dealbert y Vicente Montesinos, se hizo cargo del club en un momento delicado, con numerosos impagos. "Si no hubiera sido el Club Deportivo Castellón, en la vida se me hubiera ocurrido meterme en una historia así. Fue algo más sentimental que económico", ha explicado sobre aquella operación, de la que ya se ha desvinculado como accionista.

El 'método Moneyball' de Bob Voulgaris

Actualmente, el club está en manos de Bob Voulgaris, un propietario que ha implantado un revolucionario sistema de fichajes basado en el Big Data. Según Hernández, el club funciona de una manera "donde el tema de datos es muy, muy importante". El propio entrenador confirma que el proceso se apoya más en las cifras que en los vídeos: "Está todo basado en eso, ¿no? En los datos". La plantilla actual es un ejemplo de ello, con jugadores que nunca habían competido en Segunda División, procedentes de categorías inferiores o ligas extranjeras.

A pesar de lo poco convencional del método, el técnico confía plenamente en él. Preguntado sobre si se fiaría de este sistema para formar una plantilla en Primera División, no duda: "Por lo que me has mostrado hasta ahora, no tendría por qué no fiarme, la verdad es que me fiaría".

El sueño del ascenso a Primera

La ciudad de Castellón vive en un estado de euforia contenida. Han pasado más de 30 años desde la última vez que el equipo estuvo en Primera División y la afición ha respondido llenando Castalia cada fin de semana. "La gente está ilusionada, no, lo siguiente", comentan desde la ciudad. Para el próximo partido en casa, ya no quedan entradas.

Para Hernández, un posible ascenso tendría un significado especial por su conexión con el club y su gente. "El soñar con poder ascender algún día a Primera División con este club... para mí sería un orgullo, ya no por mí, sino por por lo que puedan sentir toda la gente que conozco que son aficionados del Castellón", ha señalado. Por ahora, se muestra cauto pero convencido del futuro del proyecto: "El Castellón va a estar en Primera, si no el año que viene, dentro de dos o tres, eso lo tengo claro".