Pedro Martín, sobre el posible penalti no pitado a Lunin en el Talavera-Real Madrid: "Al Atlético le han pitado uno igual"

El Real Madrid se ha clasificado a los octavos de final de la Copa del Rey al derrotar al Talavera por 2-3. Triunfo con sufrimiento, pidiendo la hora, y con polémica.

mbappé y lunin, salvadores

Kylian Mbappé, que llegó con dudas a este encuentro aquejado de molestias, salvó al Real Madrid con un doblete en el minuto 41 y el 88, y de Manuel Farrando en propia puerta en el minuto 46, después de un pase atrás del propio Mbappé en línea de fondo.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el campo del Talavera, en Copa del Rey

Nahuel Arroyo, en el minuto 80, y Gonzalo Di Renzo, en el 91, marcaron para los locales, con Andriy Lunin salvando el empate en el 93; gracias a una buena parada a un cabezazo de Isaiah Navarro.

polémicas

En lo minutos finales del encuentro, el Talavera pidió penalti por una acción de Lunin con el jugador Di Renzo en una acción por alto.

El jugador del Talavera ya había rematado, pero el guardameta ucraniano golpeó al talaverano. Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el analista arbitral Pedro Martín realizó el siguiente análisis de la jugada: "Yo no lo pitaría nunca, pero en el partido del Atlético de Madrid han pitado uno exactamente igual".

Acción del posible penalti no pitado a Lunin en el Talavera-Real Madrid

El primer tanto de los blancos llegó desde el punto de penalti tras una acción muy discutida por unas manos de un defensa local.

Durante la retranmisión del partido en Tiempo de Juego, nadie vio penalti en esa jugada e incluso Tomás Guasch que estuvo comentando el encuentro calificó esto como que "no es fútbol", y Manolo Lama se preguntó si esta jugada iba a salir en Real Madrid Televisión. Escucha en el siguiente audio cómo se analizó este penalti en Tiempo de Juego.

00:00 Volumen Descargar Polémica por el penalti en el Talavera - Real Madrid

penalti atlético

Antes del encuentro del Real Madrid, el Atlético se clasificó a octavos con otra sufrida victoria también ante el Atlético Baleares que tuvo a Musso como uno de sus mejores hombres.

Precisamente, el guardameta rojiblanco también fue protagonista por un penalti por una acción parecida a la pitada en Talavera. En esta ocasión sí que se señaló la pena máxima.