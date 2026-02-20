Iago Aspas siembra dudas con su futuro en el Celta: "No tengo claro si seguiré, pero diría que ahora mismo la situación está dividida al 50% entre el sí y el no"

Iago Aspas, con un gol y una asistencia, ha sido el gran protagonista de la victoria del Celta por 2-1 ante el PAOK en la Europa League. El capitán celeste, en declaraciones a El Partidazo de COPE con Santi Peón, ha dejado una sensación agridulce sobre el partido y, sobre todo, ha sembrado una gran duda sobre su futuro en el club.

A pesar del triunfo en un campo complicado, Aspas lamenta no haber sentenciado la eliminatoria. "La sensación que creo que tiene casi toda la expedición es que hemos podido sentenciar la eliminatoria hoy con ese 0-3", ha explicado. Sin embargo, el de Moaña ya mira con optimismo al partido de vuelta: "Tendremos que rematarlo en Balaídos, otra noche europea preciosa, y todos juntos en casa".

Un nuevo rol en el equipo

Esta temporada, el delantero está teniendo menos minutos de los habituales, un rol al que se está adaptando. "Estoy aprovechando las oportunidades que me da el míster, cuando son 10 minutos, 10 minutos, cuando es media hora, media hora, y cuando tenga que ser de titular, pues de titular", ha afirmado, asegurando que se encuentra "bastante bien".

EFE Iago Aspas condunce el balón durante el PAOK - Celta.

A pesar de su nuevo rol en el equipo, Aspas ha dejado claro que su pasión sigue intacta y que su único deseo es competir. "Donde disfruto, es dentro del terreno de juego", ha sentenciado, "si tengo que estar fuera, pues ayudar y apoyar a mis compañeros".

El futuro, en el aire

La gran incógnita ha llegado al hablar de la próxima temporada. Preguntado por su continuidad, Iago Aspas ha sido tajante y sincero sobre su situación actual. "Pues la verdad que no lo tengo claro, para qué mentirte", ha confesado el capitán del Celta.

El delantero ha revelado que ya ha mantenido una conversación con Marco, director deportivo del club, hace aproximadamente un mes y medio. "Le aplacé a que me diera un poco de tiempo, que me iba a pensar la situación", ha detallado Aspas sobre aquella charla.

Ante la insistencia sobre un porcentaje de posibilidades de seguir, el gallego lo ha situado en un ecuador incierto: "Pues 50, sí, 50, ¿no?". Y ha añadido: "No soy tan optimista como Marco, pero tampoco negativo".

Aspas concluye que, aunque ahora se está "encontrando bien", como se vio en el terreno de juego, la decisión no está tomada. "No sé lo que va a pasar de aquí a un mes. Ojalá supiera qué va a pasar mañana", ha finalizado, dejando el futuro en el aire y a todo el celtismo en vilo.