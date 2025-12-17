Manolo Lama, tras el penalti a favor del Real Madrid contra el Talavera: "¿Habrá vídeo de Real Madrid Televisión mañana?"

El Real Madrid se enfrenta este miércoles al Talavera en los 1/16 de Copa del Rey, en un partido disputado en el Prado. La primera parte, aunque estuvo dominada por el equipo de Xabi Alonso, estuvo muy igualada e, incluso, el conjunto de 1ª RFEF tuvo sus llegadas al área de Lunin.

El partido se rompió en el minuto 40, cuando el árbitro Cuadra Fernández decidió señalar penalti por una mano de Moreno que sorprendió a todos. Al ver la repetición, se ve cómo la pelota cae y el jugador, que no logra darla con la cabeza mientras forcejea con Carreras, acaba golpeándola sin querer con el codo. Kylian Mbappé no desaprovechaba el penalti para marcar su gol número 57 de la temporada, quedándose a dos del récord de Cristiano Ronaldo en una temporada con el Real Madrid.

EFE Kylian Mbappé, durante el encuentro ante el Talavera

Antes del descanso, el francés volvió a ser protagonista en el 0-2 de los blancos. Mbappé consiguió irse hasta línea de fondo y su pase atrás lo acabó rematando en su propia portería Stiepovich.

En la segunda parte, el Talavera metió el susto en el cuerpo de los madridistas con un gol de Arroyo pero Mbappé volvía a aparecer para hacer el 1-3 con un disparo desde fuera del área que no supo atrapar el portero Jaime. Pero el partido no acababa ahí porque una falta al borde del área que Navarro tiraba al larguero acababa en gol de Di Renzo. Al final, Lunin evitó el empate con un paradón que dejó el 2-3 en el marcador.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el campo del Talavera, en Copa del Rey

las dudas de tiempo de juego por el penalti

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, le preguntó a Miguel Ángel Díaz "¿Habrá vídeo de Real Madrid Televisión mañana?". Pedro Martín, el analista arbitral del programa, también mostró sus dudas por la decisión tomada por Cuadra Fernández: "Es un 10% de penalti, nada que ver con el penalti que se ha comido antes. Vamos, digamos que ha compensado un poquillo el hombre".

Después de la decisión arbitral, también fueron muy críticos con el penalti Poli Rincón, que dijo "Yo te voy a decir una cosa, Pedrito. Esto es una vergüenza de penalti"; y Tomás Guasch: "Después nos pegan los rollos que no pegan. Esto es impresentable. Esto no es fútbol, el penalti que es penalti no lo pita y esto es una broma de una pelota que cae un tío en el brazo. Es que es de coña. Es de coña. Esto no es fútbol"