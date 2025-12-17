COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

El enfado de Tomás Guasch con la mala imagen del Real Madrid en los minutos finales contra el Talavera: "La sensación es de provisionalidad eterna y esto no se sostiene"

El conjunto blanco, que encajó dos goles en los minutos finales, avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey pidiendo la hora.

Tomás Guasch // Real Madrid
00:00
Descargar

Javier Pastor

Publicado el - Actualizado

2 min lectura1:45 min escucha

Descargar

El Real Madrid comenzó este miércoles su andadura en la Copa del Rey jugando contra el Talavera en los dieciseisavos de final del torneo y con el objetivo de alcanzar la final, como ya realizó la temporada pasada donde perdió contra el FC Barcelona. 

Aunque el gran objetivo del club madridista era evitar la sorpresa en El Prado. Y para ello, Xabi Alonso escogió un once muy competitivo que lideraba Mbappé en el ataque.

EL REAL MADRID PIDE LA HORA en talavera

Desde el inicio, el conjunto blanco monopolizó la posesión y generó peligro constante, especialmente a través de Endrick y Mbappé. Jaime González, guardameta local, fue uno de los grandes protagonistas del partido con varias paradas de enorme mérito, incluyendo un cabezazo de Mastantuono y una falta sacada por Güler.

El Talavera avisó en acciones aisladas que obligaron a Lunin a intervenir. Pero al filo del descanso un penalti muy discutido permitió a Mbappé poner el 0-1 en el marcador y a iniciar la jugada del 0-2, un gol que se marcó en su propia portería Manuel Farrando.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el campo del Talavera, en Copa del Rey

EFE

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el campo del Talavera, en Copa del Rey

En la segunda parte, el guion del partido no cambió. Mbappé y Endrick volvieron a probar suerte y Jaime siguió frustrando a los atacantes blancos. Sin embargo, el partido enloqueció en el tramo final. Nahuel anotó el 1-2 para ilusionar a la afición local y Mbappé puso el 1-3 que parecía definitivo. Todavía quedaba el descuento por delante, tiempo suficiente para Di Renzo marcara el 2-3 y para que Lunin evitara el empate con una gran parada que llevaba al Real Madrid a los octavos de final.

EL ENFADO DE TOMÁS GUASCH

Tomás Guasch, a la conclusión del partido, analizó en Tiempo de Juego el partido del Real Madrid y se mostró enfadado por los minutos finales del partido. "Esto de hoy del Real Madrid cuando va ganando 0-2… es un final pavoroso. El momento en el que el Talavera marca ha vuelto a tener los mismos problemas que contra Alavés y Celta", empezó diciendo el comentarista. 

Xabi Alonso, con los brazos abiertos durante el Talavera - Real Madrid

EFE

Xabi Alonso, con los brazos abiertos durante el Talavera - Real Madrid

Y agregaba seguidamente: "Esto no arranca y es una sensación de provisionalidad tremenda. Y si los cambios son Rodrygo, Bellingham y Tchouaméni y te hacen dos goles…".

Tomás Guasch insistía en su idea y comentaba: "Sin Mbappé hoy el Madrid no gana y el cabezazo final no entra porque Lunin es fantástico y saca la pelota. Pero, repito, la sensación es de provisionalidad eterna y lleva desde el mes de agosto pensando qué quiere ser. Y esto no se sostiene".

Para finalizar, señaló: "Si el Talavera llega a meter ese cabezazo y empata, no es injusto porque el Madrid es incapaz de cerrar el partido".

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking