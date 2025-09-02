El CTA explicará la próxima semana la mano de Balde, el gol anulado a Güler y el gol de Giuliano Simeone

El CTA sufrió a inicios del verano una reforma total y Francisco Soto Balirac asumió la presidencia del organismo y está acompañado por David Fernández Borbalán como nuevo responsable técnico de los árbitros en el CTA y Eduardo Prieto Iglesias, como nuevo responsable del VAR.

Esos cambios se produjeron con la intención de reducir las críticas y también con el objetivo de aclarar las polémicas arbitrales que se viven cada jornada en La Liga.

Una medida que veremos poner en práctica la próxima semana cuando Marta Frías, portavoz del CTA, explique tres jugadas muy polémicas: la mano de Balde contra el Levante, el gol anulado a Arda Güler contra el Mallorca y el gol de Giuliano Simeone contra el Alavés, tal y como ha informado Isaac Foutoi en El Partidazo de COPE.

A partir de la jornada 4 estas explicaciones se harán semanalmente y se realizarán en un formato audiovisual a través de las redes sociales de la RFEF.