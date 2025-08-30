Pedro Martín asegura que el gol de Giuliano Simeone en el Alavés-Atlético era fuera de juego: "Se le ha pasado por alto revisarlo en el VAR"

El Atlético de Madrid visitó este sábado al Alavés en un encuentro que comenzó a las 17:00h en Mendizorroza.

polémica en el gol del atlético

El Atlético de Madrid se adelantó en el marcador gracias a un gol de Giuliano Simeone en el minuto 7. Pocos minutos después, Carlos Vicente puso las tablas desde el punto de penalti tras la acción de Sorloth con Tenaglia.

Imagen del penalti de Sorloth sobre Tenaglia

Tras el tanto de Simeone, el encuentro estuvo detenido unos segundos hasta que finalmente el colegiado García Verdura lo concedió, pero minutos después, la cuenta Archivo VAR adelantaba que el tanto del argentino estaba en fuera de juego.

así fue la acción

La jugada comenzó con un disparo de Almada que despejó el portero del Alavés, y el balón le llegó a un Giuliano que se encontraba en fuera de juego, ya que detrás de él solamente había un defensa del Alavés, que además estaba sobre la línea de gol, como se puede ver en la imagen que aparece a continuación.

Imagen del fuera de juego de Giuliano Simeone

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, señalaba lo siguiente una vez revisada la jugada: "El fuera de juego es muy claro, se le ha pasado por alto revisarlo en el VAR. No es cuestión echar líneas o no, es evidente".

"Si lo han chequeado lo han chequeado mal", añadía Pedro Martín durante su explicación.

En esa intervención, Pedro Martín también recordó lo ocurrido en un Cádiz-Elche. Desde el colectivo arbitral pidieron perdón en aquella ocasión y "supongo que sucederá igual".