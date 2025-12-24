Las dudas de Santi Cañizares con la renovación de Vinicius: "El caché no se corresponde con el rendimiento y el Real Madrid tendrá que pagar por lo que fue"

El Real Madrid cerró 2025 con una victoria sin brillo contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso y sus jugadores siguen generando dudas, pero el foco se centró en Vinicius. El brasileño fue pitado por parte del público, especialmente cuando fue sustituido en el minuto 83.

PITADO POR EL BERNABÉU

Los silbidos comenzaron tímidamente con algunos errores y se intensificaron en el momento de ser cambiado por Gonzalo García. Vinicius, que llevaba el brazalete de capitán, tardó en abandonar el terreno de juego. Momento en el que los pitos no cesaron e incluso crecieron, como castigo a su discreta actuación y su racha de 14 partidos sin marcar.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius, en un partido de esta temporada con el Real Madrid

Pero la cosa no terminó ahí. A la finalización del encuentro, el '7' del Madrid cambió su foto de perfil en Instagram (de una imagen con la camiseta del Real Madrid a otra con la selección de Brasil) y publicó unas fotos del partido acompañadas solo de tres puntos suspensivos. Un gesto que ha sido interpretado como una pataleta por los pitos recibidos.

¿RENOVARÍA CAÑIZARES A VINICIUS?

En 'El Partidazo de COPE' de este martes se habló de la posible renovación de Vinicius con el Real Madrid. El contrato del futbolista brasileño termina en junio de 2027 y, como es habitual en la política del equipo blanco, le tocaría al '7' ampliar su vinculación en 2026. Sin embargo, el bajo rendimiento de esta temporada y la herida abierta con la afición podría impedir esa firma.

AFP7 vía Europa Press Vinicius Junior del Real Madrid CF aplaude durante el partido de la fase 5 de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el Olympiacos FC y el Real Madrid C.F. en el Estadio Georgios Karaiskakis

Y Santi Cañizares ha dado su opinión al respecto. "El caché, si es por lo que está haciendo Vinicius, no corresponde seguramente con las cifras de las que se están hablando. Y es lo que le menos le preocupa al jugador", explicaba el exportero del Madrid.

Y explicaba seguidamente: "El futbolista está diciéndole al representante que presione porque el contrato que tiene es corto y se acaba pronto. Y también que el club deberá pagar por la expectativas y lo que fue, porque fue un gran jugador que casi gana el Balón de Oro y ganó una Champions marcando".

Y para finalizar, Cañizares reiteraba su opinión y decía: "El caché actual de Vinicius no corresponde con las cifras que habrá encima de la mesa. Pero no se corresponde en él y tampoco con la mayoría de los jugadores del Real Madrid".