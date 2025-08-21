El CTA explicará jugadas concretas públicamente por primera vez en su historia en el primer parón de Liga en septiembre y tras jugarse las 3 primeras jornadas. Desde la 4 jornada lo harán de manera semanal. Será en un formato audiovisual a través de las RRSS de la RFEF

El nuevo Comité Técnico de Árbitros busca reducir las críticas recibidas y aclarar polémicas arbitrales que se viven en cada jornada de Liga. Este verano, el CTA sufrió una reforma total, con un nuevo presidente, Francisco Soto Balirac. Fran Soto es socio de uno de los principales despachos de abogados de España y especialista en asesoramiento tributario. Además, fue árbitro y es delegado del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol. El nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros es licenciado en Derecho y deja una carrera de más de veinte años como abogado en la que ha asesorado a empresas y deportistas sobre cuestiones relacionadas con su especialización.

David Fernández Borbalán es el nuevo responsable técnico de los árbitros en el CTA, mientras que Eduardo Prieto Iglesias, es el nuevo responsable del VAR