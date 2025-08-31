Pedro Martín aclara lo que recoge el reglamento sobre las manos tras la polémica del gol anulado a Güler: "No pone eso"

El Real Madrid sumó este sábado una sufrida victoria ante el Mallorca por 2-1 en un encuentro en el que tuvo que remontar tras el tanto de Muriqi, pero después, Güler y Vinicius dieron la vuelta al marcador con dos tantos en poco más de un minuto.

tres goles anulados

Los de Xabi Alonso marcaron dos goles, pero vieron como le anulaban tres tantos, dos de Kylian Mbappé por fuera de juego, y otro de Güler por una polémica mano.

Imagen VAR del primer gol anulado a Mbappé en el Real Madrid-Mallorca

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, habló de Mbappé en la rueda de prensa postpartido: “Que hoy no haya marcado me preocupa cero. Va a seguir marcando. Hoy ha estado muy cerca, su actitud ha sido muy buena y le ha faltado por escasos milímetros. Seguro que va a tener acierto en los partidos que vienen”.

Además, se refirió a los dos fueras de juego de Mbappé, futbolista que el año pasado cayó más veces en fuera de juego en la liga: “Se puede entrenar. Él siempre es una amenaza para el rival. Son cosas que se pueden mejorar dentro de su gran calidad para el desmarque e intuir hacia dónde tiene que ir. No me preocupa demasiado que hoy no haya marcado”

EFE Mbappé, hablando con Sánchez Martínez, durante el Real Madrid-Mallorca

gol anulado a güler

En la segunda parte, Sánchez Martínez, a instancias del VAR dirigido por Pulido Santana, anuló un gol a Güler por mano previa.

El turco se encontraba dentro del área cuando un rechace de un defensa del Mallorca le golpeó en el brazo, ese balón fue hacia Leo Román que despejó y el turco aprovechó el balón suelto para empujarla hacia la red

"Si Arda Güler es el que ha tocado con el brazo y él mismo marca, da igual que sea una primera vez o no, hay que anularlo", explicaba el excolegiado internacional Mateu Lahoz durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego.

Imagen del VAR de la mano de Güler en el Real Madrid-Mallorca

En cuanto a esta mano surge una duda sobre si el concepto de 'inmediato' se refiere al primer remate o cualquier remate, y Pedro Martín, en el tramo final de Tiempo de Juego lo aclaraba de la siguiente manera: "Es una circular que le hacen a los árbitros. En el reglamento no pone eso. Las circulares son aclaraciones a lo que viene en el reglamento. O sea, lo primero es el reglamento"

Para Pedro Martín, el reglamento "es una cosa espantosa", pero "está bien aplicado": "Al final anulan goles absurdos".