Manolo Lama señala el gran éxito de Simeone en sus 14 años como entrenador del Atlético: "El club resurgió porque volvió a entrar en la élite del fútbol europeo"

El Atlético de Madrid celebró este martes los 14 años de Diego Simeone al frente del banquillo para “hacer historia partido a partido” con el equipo rojiblanco, del que es el entrenador con más encuentros, con más títulos y con más victorias de los 122 años de existencia del club, con el que tiene contrato hasta 2027.

“Hoy se cumplen 14 años desde que Simeone llegó al Atleti. ‘Partido a partido’ cambió nuestra historia para siempre”, destacó la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, en el aniversario de su fichaje, cuando el club recurrió a él para salvar a un equipo a la deriva, recién eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, entonces en Segunda B.

Su fichaje se anunció el 23 de diciembre de 2011. “El Atlético de Madrid ha cerrado la contratación de Diego Pablo Simeone como nuevo entrenador del primer equipo rojiblanco. El técnico argentino ha aceptado la oferta que el club le hizo este jueves para lo que resta de temporada y una campaña más…”, anunció entonces la entidad.

Un club a la deriva

Y Manolo Lama ha analizado en 'El Partidazo de COPE' la figura del entrenador argentino al frente del equipo rojiblanco. Para Lama, el principal legado del técnico argentino va más allá de los títulos y se centra en la resurrección deportiva y económica de una entidad que se encontraba a la deriva.

AFP7 vía Europa Press Simeone en rueda de prensa previa al partido contra el Inter de Milán

Lama ha recordado que, aunque el Atlético fue el gran rival del Madrid hasta los años 70 y ganó una Copa Intercontinental en el 75, el club vivió una larga travesía por el desierto. "Desde finales de los 70 hasta el doblete de Radomir Antić, el Atlético de Madrid es una pena de equipo", ha señalado, recordando que la entidad perdió su estatus, bajó a Segunda División y se convirtió en un equipo irrelevante en el panorama nacional.

La situación era crítica en el momento de la llegada del Cholo. Según el periodista, el club estaba "en posición casi de descenso, con una deuda económica alarmante y con un equipo de broma". En Europa, su presencia era esporádica y solía caer eliminado por equipos débiles de ligas menores, como la griega o la chipriota.

El Atlético de Madrid resurge económicamente porque deportivamente consigue volver a entrar entre la élite de los grandes equipos" Manolo Lama periodista Cadena COPE

El resurgir económico y deportivo

Para Manolo Lama, el gran punto de inflexión es la sinergia entre el éxito deportivo y la recuperación económica. "El Atlético de Madrid resurge económicamente porque deportivamente consigue volver a entrar entre la élite de los grandes equipos, y eso es lo que te hace hacer caja", ha afirmado. Este regreso a la élite atrajo a grandes sponsors y convirtió de nuevo al club en un destino atractivo para que los futbolistas de primer nivel quisieran fichar.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Simeone celebra con Pablo Barios y Nahuel Molina la victoria contra el Real Madrid.

Si bien los ocho títulos conquistados, incluidas dos Ligas en catorce años, son un logro notable, Lama los pone en el contexto de la enorme diferencia económica que existe actualmente con otros gigantes del fútbol. El porcentaje de éxito, considera, es muy meritorio en estas circunstancias.

El gran mérito del Cholo es que ha logrado deportivamente que el club, a través de Miguel Ángel Gil Marín, se sanee" Manolo Lama periodista Cadena COPE

Finalmente, el periodista ha sentenciado cuál es, a su juicio, la mayor aportación del argentino: "El gran mérito del Cholo es que ha logrado deportivamente que el club, a través de Miguel Ángel Gil Marín, se sanee". Gracias a esa gestión, el Atlético de Madrid es hoy un club solvente que compite regularmente en la élite europea, con la posibilidad este mismo año de volver a meterse "en el top 8 de la Champions".