Siro López pone el ejemplo de Zidane para un giro dramático con el futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid: "También el dedo de Florentino estaba para abajo"

La situación del Real Madrid llega al parón navideño con dos frentes abiertos que han centrado el debate en 'El Partidazo de COPE'. El futuro de Xabi Alonso en el banquillo y la enquistada renovación de Vinicius Jr. generan una tensión creciente en el club, con análisis y opiniones que dibujan un panorama complejo para la segunda mitad de la temporada.

Un pulgar hacia abajo para Alonso

La sensación generalizada en el entorno mediático es que 'hay un pulgar hacia abajo' por parte de la directiva hacia Xabi Alonso. El periodista Alfredo Relaño afirmaba que Florentino Pérez está 'muy desencantado con él' y que la única salvación para el técnico pasa por los resultados inmediatos, una prueba que llegará con la disputa de la Supercopa de España.

Pese a que existen valoraciones que destacan puntos positivos de su trabajo, como la mejora de algunos jugadores, la presión es máxima. Parte de la crítica señala directamente a una mala gestión del vestuario como uno de los principales problemas del equipo actual, lo que complica su continuidad.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF

En este contexto, el colaborador Siro López ha introducido un matiz clave al recordar un precedente que podría dar un giro a la situación: el de Zinedine Zidane. López rememoró en el programa cómo el técnico francés también vivió un momento de máxima desconfianza por parte del club.

También el dedo de Florentino estaba para abajo" Siro López Tertuliano de El Partidazo de COPE

El periodista explicó que Zidane, sintiendo que en pleno invierno 'el dedo estaba para abajo', acabó la temporada ganando su tercera Champions consecutiva para después decidir marcharse él. 'Puede ser reversible', sentenció Siro, convencido de que si el Madrid gana la Supercopa, 'Alonso acaba la temporada' como mínimo.

Alamy Stock Photo Zinedine Zidane prepara el trofeo

El laberinto de Vinicius

Paralelamente, el 'caso Vinicius' añade más incertidumbre. Su renovación, que expira en junio de 2027, está lejos de resolverse. Según el periodista Miguel 'Miguelito' Díaz, el entorno del jugador 'no tiene ninguna prisa' y considera que 'la pelota está en el tejado del club' tras una prima de renovación no concedida. En cambio, desde el club se transmite confianza en su futuro, como apuntó Arancha Rodríguez.

La negociación, sin embargo, se ve afectada por el notable bajón de rendimiento del brasileño y su comportamiento. Manolo Lama fechó el inicio de su declive tras el episodio de la gala del Balón de Oro, mientras que Elías Israel fue más directo: 'viene involucionando'. Su actitud en el campo, que según Alfredo Relaño 'ha contribuido en cochinar definitivamente todo', y gestos como cambiar su foto de perfil en redes sociales tras ser pitado, han tensado la relación con la grada.

Este no es mi Madrid, y también diría que este no es el Florentino Pérez que yo conocía" Siro López Tertuliano de El Partidazo de COPE

Esta tolerancia hacia el jugador ha sido duramente cuestionada por Siro López, que no entiende por qué 'se le aguante todo', un trato que, recordó, no recibieron leyendas como Di Stéfano, Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. La situación le llevó a afirmar con rotundidad: "Este no es mi Madrid, y también diría que este no es el Florentino Pérez que yo conocía".

El sentir de una parte de la afición se reflejó en la encuesta, donde un 72% de los votantes se mostró en contra de renovar a Vinicius. Con este panorama, el Real Madrid se enfrenta a unas semanas decisivas que definirán no solo el futuro inmediato de su banquillo, sino también la configuración de su proyecto a largo plazo.