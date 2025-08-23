Mateu Lahoz recuerda la acción de Tchouaméni en el Clásico para explicar el penalti a favor del Levante ante el Barça: "Es muy difícil"

El FC Barcelona debutó con victoria en Liga el pasado fin de semana en Mallorca por 0-3. Tras ese encuentro, el conjunto blaugrana visitó este sábado al Levante en un choque que comenzó a las 21:30h en el Ciutat de Valencia.

primera parte para el levante

Los goles de Iván Romero y de Morales pusieron por delante al conjunto granota en la primera parte 2-0.

Un gol de Iván Romero abrió el marcador. El jugador del Levante además dejó un bonito detalle al realizar un quiebro a Cubarsí sin balón dentro del área y que sorprendió a Paco González durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

penalti a favor de levante

En una de las últimas jugadas de la primera parte llegó una acción polémica que finalizó con penalti a favor del Levante.

Un disparo de Morales golpeó en Balde y el colegiado Hernández Hernández, tras revisar la jugada en el VAR, a instancias de Figueroa Vázquez, señaló la pena máxima que se encargó de marcarla el propio Morales.

Imagen VAR de la mano de Balde que terminó con penalti a favor del Levante

El excolegiado internacional, Mateu Lahoz, durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego reconocía que esta "mano no es punible" porque "no puede recogerla más".

Durante su explicación, Mateu comparó esta acción con lo ocurrido con Tchoaumeni en el último Clásico liguero: "El último precedente que tenemos de este árbitro yendo al monitor fue una mano en el Clásico de Tchoaumeni, si en el aquel momento decidió que no era, es imposible que esta decrete mano".

Mano de Tchoaumeni en el Clásico

Al ver que el árbitro canario marcaba la pena máxima, Mateu Lahoz confesaba que "es muy difícil intentar explicarlo al oyente"

Para Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, esta jugada "es tiro a puerta", pero "tiene la mano recogida".